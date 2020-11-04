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Акция оппозиции против итогов выборов у здания парламента. 01.11.2020

Акции оппозиции проходят в Тбилиси и Батуми – активисты раздают листовки

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (673)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201104/249923708/Aktsii-oppozitsii-v-Tbilisi-i-Batumi--grazhdan-prizyvayut-vyyti-na-ulitsu-v-voskresene.html

Оппозиция продолжает настаивать на фальсификации парламентских выборов и готовится к масштабной акции протеста

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Молодые активисты оппозиционных партий проводят манифестации на улицах Тбилиси и Батуми, призывая граждан присоединиться к акциям протеста объединенной оппозиции в воскресенье, 8 ноября.

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В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент, результаты которых оспаривает оппозиция и требует признать их нелегитимными. В знак протеста все семь прошедших в парламент по предварительным данным оппозиционных партий и блоков уже подписали меморандум, в котором отказались от мандатов. В Тбилиси и больших городах страны проводятся перманентные акции протеста.

Тбилисское шествие, в ходе которого участники раздавали листовки с напоминанием о воскресной акции, началось в центре, у офиса Лейбористской партии, где проводят переговоры лидеры оппозиции, и завершится в спальных районах на окраине.

В Батуми демонстранты собрались на территории нового бульвара и направились к Дому правительства Аджарии, где со вчерашнего дня находятся представители оппозиции.

Протестующие заявляют, что председатель ЦИК Тамар Жвания должна быть наказана за фальсификацию парламентских выборов, и голосование должно быть проведено заново. 

В правящей партии "Грузинская мечта" действия оппозиции считают намеренно деструктивными, направленными на дестабилизацию в стране, и заявляют, что выборы были справедливыми и свободными, что подтверждают  международные наблюдательные миссии. 

Как заявил один  из лидеров "Мечты" Ираклий Кобахидзе, если оппозиция не откажется от бойкота и не признает выборы состоявшимися, ответственность за то, что парламент десятого созыва будет однопартийным, ляжет на нее.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (673)


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