Второй тур выборов в Грузии: будет ли участвовать оппозиция?

В правящей партии "Грузинская мечта" уже знают, что оппозиция, несмотря на бойкот, готовится ко второму туру, хотя в самой оппозиции это не подтверждают

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждает, что оппозиция, несмотря на объявленный бойкот итогов парламентских выборов, готовится ко второму туру.

Недостаточно демократичные: что грузинским НПО не понравилось в выборах 2020>>

В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент, результаты которых оспаривает оппозиция и требует признать их нелегитимными. В знак протеста все семь прошедших в парламент оппозиционных партий и блоков подписали меморандум, в котором отказались от мандатов. Оппозиция также заявила, что не будет участвовать во втором туре парламентских выборов, который пройдет в 17 одномандатных округах.

"Что касается второго тура выборов, у нас есть информация из их местных штабов, что они (оппозиция) уже начали подготовку. У меня есть информация из Кахети, Зугдиди, Тбилиси, они уже начали работу, в том числе мобилизацию агитаторов", - заявил Кобахидзе.

Одновременно он предложил ввести наказание за отказ от депутатских мандатов: Кобахидзе предлагает лишать такие партии госфинансирования: "Будет логично, если партия, которая отказывается пользоваться привилегиями, которые дал ей народ, избрав своим представителем в парламент, будет лишена государственных денег".

На заявление Кобахидзе ответил один из лидеров оппозиционного Национального движения Ника Мелия. По его словам, в штабах оппозиции действительно сейчас многолюдно, но не потому, что идет подготовка ко второму туру.

"Мы готовимся к большой акции, в воскресенье нас должно быть очень много, и мы все делаем для этого", - сказал Мелия.

По итогам парламентских выборов, в которых участвовали 48 партий и два избирательных блока, большую часть голосов получила правящая партия "Грузинская мечта" – 48,15% голосов. "Национальное движение - Сила в единстве" – 27,14%; "Европейская Грузия" – 3,78%; "Лело" – 3,15%; "Альянс патриотов" – 3,14%; "Стратегия Агмашенебели" – 3,15%; "Гирчи" – 2,89%; "Алеко Элисашвили - Граждане" – 1,33%; Лейбористская партия – 1%. Что касается остальных партий, то они получили менее одного процента голосов и не попали в парламент десятого созыва.