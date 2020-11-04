Оппозиция в Тбилиси берет окружные комиссии шумом: в ход пошли вувузелы

Заседания комиссий по прошедшим парламентским выборам проходят на фоне свиста протестующих в дуделки, которые утверждают, что комиссии собираются фальсифицировать результаты

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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Небольшие, но очень шумные акции оппозиции проходят вечером в среду в Тбилиси и других городах Грузии возле офисов окружных избирательных комиссий.

Окружные комиссии должны проверить итоги участковых комиссий и пересмотреть результаты подсчетов на основании жалоб. Делать это им приходится под дикий, практически непереносимый шум - оппозиция привлекла к пикетированию комиссий молодежь, которая с энтузиазмом дует в вувузелы.

У всех зданий мобилизованы усиленные наряды полиции. У окружных комиссий стоят представители всех оппозиционных партий вместе.

Самая напряженная ситуация остается в данный момент на участке в районе Сабуртало, где кандидат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили, занявший второе место, пытается войти в здание комиссии. Между ним, его сторонниками и сотрудниками полиции произошла небольшая потасовка. В результате давки одному из участников акции стало плохо и он потерял сознание. Вскоре его привели в чувство и вывели с территории.

По информации участников акции, одного человека у участка в Сабуртало задержали.

Небольшой инцидент также произошел в окружной комиссии Глдани, где на акции оппозиции появился сторонник "Грузинской мечты" и попытался устроить провокацию. Полиция вывела его с территории.

В Батуми из-за столкновений протестующих с полицией разбилась витрина магазина в том же здании, где расположена комиссия. В результате инцидента несколько человек получили легкие повреждения.

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на специальном брифинге прокомментировал ситуацию у окружных комиссий.

"Заседания окружных комиссий прозрачны и открыты", – заявил Кобахидзе. По его словам, ажиотаж, поднятый оппозицией, подтверждает, что их "реальной целью является не уточнение голосов, а наоборот, они боятся, что пересчет голосов подтвердит результаты ЦИК".

Согласно последним итогам выборов, "Грузинская мечта" набирает 48,23% и благодаря победе в 13 мажоритарных округах набирает парламентское большинство. Оппозиция итоги выборов не признает, семь оппозиционных партий уже заявили об отказе от своих мандатов и участия во втором туре выборов в 17 округах. Они требуют проведения повторных выборов и планируют в выходные провести большие акции протеста в центре Тбилиси и Батуми с этим требованием.

В правящей партии "Грузинская мечта" действия оппозиции считают намеренно деструктивными, направленными на дестабилизацию в стране, и заявляют, что выборы были справедливыми и свободными, что подтверждают международные наблюдательные миссии.