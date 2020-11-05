Каладзе: ни на одном избирательном участке выборы не были сфальсифицированы

Генсек правящей партии заявил, что результаты выборов сейчас ставят под сомнение именно те политические силы, которые в свое время годами занимались фальсификацией

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Пересчет данных с 11 избирательных участков подтвердил, что выборы не были сфальсифицированы, а допущенные в протоколах неточности носили исключительно технический характер, заявил на брифинге в четверг генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

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Оппозиция продолжает оспаривать результаты парламентских выборов 31 октября. Минувшей ночью у штабов окружных избирательных комиссий, которые рассматривали поступившие в ходе выборов жалобы и пересматривали результаты голосования по участкам, проходили акции протеста. Беспорядки завершились задержанием нескольких активистов оппозиционных партий.

"Избирательная администрация приняла беспрецедентное решение, и данные 11 избирательных участков были пересчитаны на основании поступивших жалоб. Процедура прошла при полном соблюдении норм Избирательного кодекса с участием членов комиссий, в том числе представляющих оппозицию, наблюдателей и представителей неправительственных организаций. Пересчет данных с 11 избирательных участков подтвердил, что ни на одном из них не было фальсификаций. На всех этих избирательных участках неточности в протоколах носили чисто технический характер", - сказал Каладзе.

Каладзе прокомментировал и вчерашние события у окружных избирательных комиссий, и возникшие там разногласия и противостояния.

"К сожалению, пересчет участков прошел на фоне деструкции оппозиции. Как у зданий окружных комиссий, так и внутри них, несколько десятков оппозиционеров пытались создать беспорядок, якобы требуя присутствия представителя партии, когда на самом деле представители этих партий, их уполномоченные лица, сидели внутри, в окружных комиссиях, и участвовали в процессе пересчета", - сказал Каладзе.

Вместе с тем он отметил, что такой пересчет голосов не в интересах оппозиции, поскольку это доказывает, что все разговоры о фальсификации - фарс, и не имеют под собой никаких оснований. Генеральный секретарь правящей партии подчеркнул, что "Грузинская мечта" с 2012 года положила конец многолетней практике фальсификации выборов, которую культивировали в Грузии те самые политические силы, которые сейчас ставят под сомнение результаты выборов.

"Все нарушители порядка ответят по всей строгости закона. Мы выражаем благодарность сотрудникам избирательной администрации и органов внутренних дел за проявленное в эти дни терпение . Любой, кто попытается оскорбить достоинство полицейского или сотрудника избирательной администрации, получит строжайший ответ", - добавил он.

Согласно последним данным ЦИК Грузии, "Грузинская мечта" набирает 48,23% и благодаря новой системе распределения мест в парламенте набирает парламентское большинство. Оппозиция итоги выборов не признает, семь оппозиционных партий уже заявили об отказе от своих мандатов и участия во втором туре выборов в 17 округах. Они требуют проведения повторных выборов и планируют в выходные провести большие акции протеста в центре Тбилиси и Батуми с этим требованием.