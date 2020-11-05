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Шествие лидеров и активистов оппозиции в Сабуртало с призывом придти на митинг 8 ноября

Вице-премьер Грузии призвала оппозицию соблюдать меры безопасности

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (71)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201105/249935463/Vitse-premer-Gruzii-prizvala-oppozitsiyu-soblyudat-mery-bezopasnosti.html

Все в Грузии имеют право на выражение своей позиции, но необходимо подчиняться определенным правилам, заявила вице-премьер

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Необходимо, чтобы партии и движения, собирая многочисленные акции, соблюдали меры безопасности в связи с угрозой коронавируса, заявила на брифинге вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили.

Объединенная оппозиция не признает результаты парламентских выборов, прошедших 31 октября в Грузии. В знак протеста все семь прошедших в парламент оппозиционных партий и блоков отказываются от мандатов и не собираются входить в парламент. Ежедневно они проводят акции протеста и анонсировали масштабные многотысячные митинги в конце этой недели.

Прохожие в масках на автобусной остановке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Число инфицированных коронавирусом в Грузии приближается к 50 тысячам

"Никто никому не ограничивает свободу самовыражения, но давайте выражать свое мнение так, чтобы не навредить другим... Очень важно, чтобы все политические субъекты, все политические партии, все активисты, их сторонники, выражая свой протест, делали это с соблюдением регуляций: необходимо носить маску и соблюдать дистанцию", - заявила вице-премьер. 

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 401. Скончались 20 человек.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 49 218 случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 289 человек, с начала пандемии вылечились 33 459 пациентов. Скончался 401.

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