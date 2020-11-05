Каладзе обвинил оппозицию в ухудшении эпидситуации в Грузии

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. "Национальное движение" создало свой кластер и намеренно способствует распространению коронавируса, заявил на брифинге в четверг генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Какие точечные ограничения могут ввести в Грузии? Ответ вице-премьера>>

В Грузии за последние два месяца значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Суточное количество инфицированных уже значительно превышает две тысячи человек, а общее число зараженных приблизилось к 50 тысячам. В стране переполнены больницы, и управлять вирусом Минздраву с каждым днем становится сложнее. Поэтому власти призывают граждан максимально воздержаться от массовых собраний либо на акциях соблюдать меры безопасности и установленные правила.

"Кластер "Национального движения" с точки зрения распространения ковид-инфекции очень опасен. Мы не раз были свидетелями их безответственных действий. Думаю, они намеренно делают это, чтобы заразилось как можно больше людей", - заявил Каладзе.

По его словам, в сложившихся обстоятельствах и угрозы еще большего распространения вируса нужно отложить политику в сторону и всем вместе заботиться о каждом гражданине страны, будь то сторонники "Грузинской мечты" или другой партии, ибо жизнь и безопасность человека превыше всего.

В Грузии начиная со дня выборов проходят уличные протесты в Тбилиси и других больших городах. Самая масштабная акция прошла на второй день после выборов, когда перед парламентом в Тбилиси собрались несколько тысяч сторонников оппозиционных партий, большая часть которых не была в масках и не соблюдала дистанцию. Правила и меры безопасности не соблюдаются и во время пикетирования окружных избирательных комиссий.

Как заявил премьер Георгий Гахария, мобильность и уличные акции ускорят пик вируса и приведут к быстрому росту инфицирования. Тем не менее, объявлять локдаун власти не планируют, но продолжат вводить точечные ограничения. В правительстве подчеркивают, что уважают свободу самовыражения граждан, участвующих в митингах, но призывают соблюдать необходимые меры безопасности.