Кутаиси вместо Тбилиси – Альянс патриотов Грузии изменил место встречи

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Оппозиционная партия Альянс патриотов Грузии отменила запланированную на субботу, 7 ноября, акцию на площади Свободы в Тбилиси и проведет свою первую манифестацию протеста в Кутаиси 9 ноября, об этом на своей странице в Facebook сообщила лидер партии Ирма Инашвили.

Альянс патриотов Грузии готовится к акциям по всей стране>>

Инашвили еще раз заявила, что Альянс патриотов отказывается входить в парламент десятого созыва и требует внеочередных парламентских выборов.

"Мы еще раз повторяем: выборы 31 октября 2020 года в Грузии были полностью и позорно сфальсифицированы! Мы требуем проведения новых выборов. А пока мы отказываемся входить в парламент! Тем временем "Грузинская мечта" ведет против нас пропагандистскую кампанию - как будто мы действуем не в одиночку! С одной стороны, они пытаются посеять слухи о том, что якобы мы действуем вместе с Саакашвили, Бокерия и другими партиями, с другой – они пытаются посеять слухи, что действуем деструктивно по указке России. В то же время распускаются слухи, что мы планируем незаконные, бандитские действия, что совершенно абсурдно! Еще раз повторю: наша партия всегда действовала самостоятельно и остается такой и сегодня! Мы действуем независимо, со своей стратегией и тактикой!" - написала Инашвили.

По ее словам, после Кутаиси протестные акции пройдут в других городах Грузии и завершатся в Тбилиси.

Инашвили пообещала, что участники акции протеста Альянса патриотов будут соблюдать дистанцию и придут в защитных масках.

По итогам парламентских выборов, в которых участвовали 48 партий и два избирательных блока, Альянс патриотов набрал всего- 3,14%.