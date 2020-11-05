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Ирма Инашвили

Кутаиси вместо Тбилиси – Альянс патриотов Грузии изменил место встречи

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (681)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201105/249937919/Kutaisi-vmesto-Tbilisi--Alyans-patriotov-Gruzii-izmenil-mesto-vstrechi.html

Почему "патриоты" отменили свой первый масштабный митинг протеста в Тбилиси, лидер партии Ирма Инашвили не объяснила

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Оппозиционная партия Альянс патриотов Грузии отменила запланированную на субботу, 7 ноября, акцию на площади Свободы в Тбилиси и проведет свою первую манифестацию протеста в Кутаиси 9 ноября, об этом на своей странице в Facebook сообщила лидер партии Ирма Инашвили.

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Инашвили еще раз заявила, что Альянс патриотов отказывается входить в парламент десятого созыва и требует внеочередных парламентских выборов.

Политолог Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Мы еще раз повторяем: выборы 31 октября 2020 года в Грузии были полностью и позорно сфальсифицированы! Мы требуем проведения новых выборов. А пока мы отказываемся входить в парламент! Тем временем "Грузинская мечта" ведет против нас пропагандистскую кампанию - как будто мы действуем не в одиночку! С одной стороны, они пытаются посеять слухи о том, что якобы мы действуем вместе с Саакашвили, Бокерия и другими партиями, с другой – они пытаются посеять слухи, что действуем деструктивно по указке России. В то же время распускаются слухи, что мы планируем незаконные, бандитские действия, что совершенно абсурдно! Еще раз повторю: наша партия всегда действовала самостоятельно и остается такой и сегодня! Мы действуем независимо, со своей стратегией и тактикой!" - написала Инашвили.

По ее словам, после Кутаиси протестные акции пройдут в других городах Грузии и завершатся в Тбилиси.

Инашвили пообещала, что участники акции протеста Альянса патриотов будут соблюдать дистанцию и придут в защитных масках.

По итогам парламентских выборов, в которых участвовали 48 партий и два избирательных блока, Альянс патриотов набрал всего- 3,14%.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (681)


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