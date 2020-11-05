Окружная комиссия в Кутаиси работает на фоне столкновений и шумной акции

У всех зданий, где окружные комиссии проверяют итоги участковых комиссий, мобилизованы усиленные наряды полиции

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Несколько десятков человек, члены и сторонники различных оппозиционных партий, опротестовывают результаты выборов у окружной избирательной комиссии в Кутаиси (регион Имерети).

Собравшиеся у 59-й районной комиссии Кутаиси оппозиционеры утверждают, что почти все протоколы были переписаны районной комиссией.

Акции продолжаются у штабов окружных избирательных комиссий в Тбилиси, которые рассматривают поступившие в ходе выборов жалобы и пересматривают результаты голосования по участкам.

Напряженной остается ситуация на участке в районах Сабуртало и Исани, где не обошлось без потасовок между сторонниками оппозиции и полицейскими.

Протестующие требуют позволить им войти в здание и проследить за работой членов комиссии. Здесь также не обошлось без стычек и словесной перепалкой с полицейскими. Участники акции разозлились на то, что лидеров оппозиции не впустили в здание.

Они заявляют, что выборы прошли с нарушениями и председатель ЦИК Тамар Жвания должна покинуть должность, после чего должны быть повторно назначены выборы.

"Здесь, в районе, есть дармоеды, которые воруют голоса. Я никому не позволю этого делать. Я буду защищать каждый голос зубами", - заявил журналистам кандидат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили, занявший второе место.

У всех зданий, где окружные комиссии проверяют итоги участковых комиссий, мобилизованы усиленные наряды полиции.

Согласно последним итогам выборов, "Грузинская мечта" набирает 48,23% и, благодаря новой системе распределения мест в парламенте, набирает парламентское большинство. Оппозиция итоги выборов не признает, семь оппозиционных партий уже заявили об отказе от своих мандатов и участия во втором туре выборов в 17 округах. Они требуют проведения повторных выборов и планируют в выходные провести большие акции протеста в центре Тбилиси, Батуми и Кутаиси с этим требованием.

По последним данным ЦИК, 15 окружных избирательных комиссий уже завершили процесс рассмотрения жалоб и пересчет голосов. 11 из них внесли поправки в 20 протоколов - были аннулированы данные трех переносных урн, а в девяти случаях исправлены результаты как пропорциональных, так и мажоритарных выборов.

В правящей партии "Грузинская мечта" действия оппозиции считают намеренно деструктивными, направленными на дестабилизацию в стране, и заявляют, что выборы были справедливыми и свободными, что подтверждают международные наблюдательные миссии.