20:51 05 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9042
  • 100 RUB4.2148
  • USD3.3409
Поиск
Акция сторонников объединенной оппозиции против итогов выборов

Окружная комиссия в Кутаиси работает на фоне столкновений и шумной акции

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (17)
100 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/01/249894967.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201105/249938310/Okruzhnaya-komissiya-v-Kutaisi-rabotaet-na-fone-stolknoveniy-i-shumnoy-aktsii.html

У всех зданий, где окружные комиссии проверяют итоги участковых комиссий, мобилизованы усиленные наряды полиции

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Несколько десятков человек, члены и сторонники различных оппозиционных партий, опротестовывают результаты выборов у окружной избирательной комиссии в Кутаиси (регион Имерети).

Собравшиеся у 59-й районной комиссии Кутаиси оппозиционеры утверждают, что почти все протоколы были переписаны районной комиссией.

Прохожие на улице в Кутаиси
photo: courtesy of Miho Neiman
Кто станет мэром Кутаиси, решится во втором туре выборов

Акции продолжаются у штабов окружных избирательных комиссий в Тбилиси, которые рассматривают поступившие в ходе выборов жалобы и пересматривают результаты голосования по участкам.

Напряженной остается ситуация на участке в районах Сабуртало и Исани, где не обошлось без потасовок между сторонниками оппозиции и полицейскими.

Протестующие требуют позволить им войти в здание и проследить за работой членов комиссии. Здесь также не обошлось без стычек и словесной перепалкой с полицейскими. Участники акции разозлились на то, что лидеров оппозиции не впустили в здание.

Шествие лидеров и сторонников оппозиции по улице Пекина с призывом придти на митинг 8 ноября
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Оппозиция продолжает марши протеста в центральных районах Тбилиси

Они заявляют, что выборы прошли с нарушениями и председатель ЦИК Тамар Жвания должна покинуть должность, после чего должны быть повторно назначены выборы.

"Здесь, в районе, есть дармоеды, которые воруют голоса. Я никому не позволю этого делать. Я буду защищать каждый голос зубами", - заявил журналистам кандидат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили, занявший второе место.

У всех зданий, где окружные комиссии проверяют итоги участковых комиссий, мобилизованы усиленные наряды полиции.

Акция оппозиции против итогов выборов у здания парламента. 01.11.2020
© Sputnik / STRINGER
Каладзе обвинил оппозицию в ухудшении эпидситуации в Грузии

Согласно последним итогам выборов, "Грузинская мечта" набирает 48,23% и, благодаря новой системе распределения мест в парламенте, набирает парламентское большинство. Оппозиция итоги выборов не признает, семь оппозиционных партий уже заявили об отказе от своих мандатов и участия во втором туре выборов в 17 округах. Они требуют проведения повторных выборов и планируют в выходные провести большие акции протеста в центре Тбилиси, Батуми и Кутаиси с этим требованием.

По последним данным ЦИК, 15 окружных избирательных комиссий уже завершили процесс рассмотрения жалоб и пересчет голосов. 11 из них внесли поправки в 20 протоколов - были аннулированы данные трех переносных урн, а в девяти случаях исправлены результаты как пропорциональных, так и мажоритарных выборов.

В правящей партии "Грузинская мечта" действия оппозиции считают намеренно деструктивными, направленными на дестабилизацию в стране, и заявляют, что выборы были справедливыми и свободными, что подтверждают международные наблюдательные миссии.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (17)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атака на университет в Кабуле, унесшая жизни 20 человек – фото последствий
Маски везде, школа на удаленке: новые ограничения в Грузии - видео
Маски везде, школа на "удаленке": новые ограничения в Грузии - видео
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться