Протестующие подарили главе ЦИК Грузии книгу по математике

Мы долго воздерживались, чтобы довести процесс до выборов, чтобы власть сменилась путем выборов, заявил активист оппозиции

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Акция – перформанс прошла у здания Центральной избирательной комиссии Грузии, которую устроила активисты движения "Стыдно".

Участники акции держали в руках плакаты с надписью: "Результаты сфальсифицированы! Пересчитайте!". Активисты движения принесли председателю ЦИК Тамар Жвания символические подарки – книгу по математике и щетку.

"Приход к ЦИК значит, что она сфальсифицировала выборы, обманула, украла голоса. Очень дорого будет стоить Тамар Жвания и "Грузинской мечте" наш приход сюда. Почти во всех городах акции. Мы долго воздерживались, долго мучились, чтобы довести процесс до выборов, чтобы власть сменилась путем выборов. Но Бидзина Иванишвили не хочет всего этого, потому это дорого ему обойдется", - заявил один из активистов движения "Стыдно" Гига Макарашвили.

В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент, результаты которых оспаривает оппозиция и требует признать их нелегитимными. В знак протеста все семь прошедших в парламент оппозиционных партий и блоков отказываются от мандатов и не собираются входить в парламент.

Оппозиция также отказывается от участия во втором туре выборов, который пройдет в 17 одномандатных округах. Власти обвиняют оппозицию в изначальной подготовке революционного сценария и заявляют, что выявленные в протоколах голосования неточности носят технический характер.

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.