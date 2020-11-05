Четыре человека задержаны на акции оппозиции в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Полиция задержала четверых человек по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении во время акции протеста в Тбилиси у окружной избирательной комиссии в районе Ваке.

Оппозиция, отказавшаяся признавать итоги парламентских выборов, уже несколько дней проводит локальные акции в различных точках Тбилиси и других городов Грузии, готовясь к большой акции в столице в воскресенье.

После столкновений с полицией в четверг часть участников акции с требованием освободить задержанных направилась к зданию управления полиции. По последней информации от адвокатов, одного из задержанных - представителя Единого Нацдвижения Звиада Куправа, отпустили под подписку. Информация о местонахождении еще троих уточняется.

Вечером в четверг акции протеста против фальсификации протоколов проходили сразу у нескольких окружных избирательных комиссий в Тбилиси, после чего часть участников направилась к зданию Центризбиркома.

Неспокойно уже несколько часов и у окружной комиссий в городе Кутаиси (регион Имерети).

В Кутаиси противостояние произошло в здании 59-ой избирательной комиссии. Представители разных оппозиционных партий требовали разрешить присутствовать на заседаниях кандидатов в мэры от их партий. Их требование так и не было выполнено.

Также участники акции попытались ворваться в здание, после того как узнали, что на заседании идет драка. Полицейский кордон не пропустил их внутрь, а позже и заседание комиссии потребовали покинуть и представителей оппозиции, которые находились внутри.

Протест продолжился на улице. Участники акции ненадолго перекрыли один из центральных проспектов - Чавчавадзе, но полиции удалось вскоре восстановить движение автотранспорта.

Представители оппозиции заявляют, что больше половины протоколов переделаны в пользу кандидата от "Грузинской мечты", и, если бы не эти фальсификации, кандидат от "Национального движения по одномандатному округу победил бы в первом же туре.

У всех зданий, где окружные комиссии проверяют итоги участковых комиссий, мобилизованы усиленные наряды полиции.

В правящей партии "Грузинская мечта" действия оппозиции считают намеренно деструктивными, направленными на дестабилизацию в стране, и заявляют, что выборы были справедливыми и свободными, что подтверждают международные наблюдательные миссии.