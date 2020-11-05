У здания ЦИК в Тбилиси проходит акция протеста

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Несколько десятков человек ближе к ночи собрались у здания Центральной избирательной комиссии в Тбилиси с требованием отставки председателя ЦИК Тамар Жвания и отмены результатов выборов.

В акции участвуют сторонники нескольких оппозиционных партий. Участники держат в руках флаги различных партий и плакаты с изображениями Жвания и лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и надписью "Фальсификаторы".

Также представители оппозиции требуют отменить результаты выборов.

Под шум акций оппозиции проходила сегодни и работа окружных комиссий в Тбилиси и регионах.

В Тбилиси эпицентром стал район Ваке, где противостояние переросло в аресты. В результате на акции протеста у окружной комиссии полиция задержала четырех человек, в том числе члена "Национального движения" Звиада Куправа. Позже стало известно, что Куправа отпустили, остальные находятся в различных полицейских участках.

Горячей точкой также был Кутаиси, противостояние произошло в здании 59-ой избирательной комиссии. Представители разных оппозиционных партий требовали разрешить присутствовать на заседаниях кандидатов в мэры от их партий.

У всех зданий, где окружные комиссии проверяют итоги участковых комиссий, мобилизованы усиленные наряды полиции.

В правящей партии "Грузинская мечта" действия оппозиции считают намеренно деструктивными, направленными на дестабилизацию в стране, и заявляют, что выборы были справедливыми и свободными, что подтверждают международные наблюдательные миссии.