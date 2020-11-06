Все задержанные в ходе ночных акций протеста освобождены до суда

Слушания по административным правонарушениям в Тбилисском городском суде состоятся сегодня – задержанным активистам оппозиции за сопротивление полиции в лучшем случае грозит штраф

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Тбилисский городской суд временно освободил задержанных в ходе акций протеста у окружных избирательных комиссий в столице и регионах, которые проходили накануне ночью, сообщает телеканал Imedi.

По данным телеканала, во время акций у окружных избирательных комиссий задержаны минимум 12 человек, среди них представитель партии "Единое национальное движение" Звиад Куправа. Суд по делам задержанных состоится в пятницу. Не исключено, что судебный процесс будет проходить на фоне акции протеста.

Оппозиция, отказавшаяся признавать итоги парламентских выборов, уже несколько дней проводит локальные акции в различных точках Тбилиси и других городов Грузии, готовясь к большой акции в столице в воскресенье.

В правящей партии "Грузинская мечта" действия оппозиции считают намеренно деструктивными, направленными на дестабилизацию в стране, и заявляют, что выборы были справедливыми и свободными, что подтверждают международные наблюдательные миссии.