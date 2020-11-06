Активисты "Нацдвижения" на машинах заполнили улицы Тбилиси

Оппозиция продолжает готовиться к масштабной акции протеста, которая состоится в воскресенье на проспекте Руставели

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. По улицам Тбилиси разъезжают автомобильные колонны активистов "Единого национального движения" с призывами к гражданам прийти на масштабную акцию протеста в воскресенье.

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Активисты "Нацдвижения" собрались у метро "Авлабари", в исторической части Тбилиси, откуда автоколонна двинулась в сторону Площади Республики. Далее, по спланированному маршруту, автоколонна отправится к зданию администрации правительства, министерству внутренних дел и резиденции председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.

"Сегодняшним автомобильным шествием мы еще раз протестуем против украденных выборов", - заявил один из активистов партии Бесо Газделиани, пообещав, что "в воскресенье голос грузинского народа прозвучит во всю мощь".

Еще одно автомобильное шествие «Нацдвижения» выдвинулось с Площади Саакадзе и направилось к зданию так называемого «Модуля» МВД. Оттуда колонна направится к ЦИК.

Оппозиция, отказавшаяся признавать итоги парламентских выборов, уже несколько дней проводит локальные акции в различных точках Тбилиси и других городов Грузии, готовясь к большой акции в столице в воскресенье.

В правящей партии "Грузинская мечта" действия оппозиции считают намеренно деструктивными, направленными на дестабилизацию в стране, и заявляют, что выборы были справедливыми и свободными, что подтверждают международные наблюдательные миссии.

На воскресенье на проспекте Руставели перед парламентом в Тбилиси назначена объединенная акция оппозиции.