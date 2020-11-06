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Акция протеста у здания парламента Грузии

Соратники первого президента Грузии объявили голодовку в центре Тбилиси

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (686)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201106/249944265/Soratniki-pervogo-prezidenta-Gruzii-obyavili-golodovku-v-tsentre-Tbilisi.html

Ветераны Национально-освободительного движения решили тряхнуть стариной и вспомнить свою молодость – они тоже вышли на улицу выразить протест

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Перед парламентом в Тбилиси ветераны Национально-освободительного движения Грузии, которое в свое время возглавлял первый президент страны Звиад Гамсахурдия, объявили голодовку.

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Как сообщает корреспондент Sputnik Грузия, на историческое место, с которым связанно немало событий из новейшей истории Грузии, пришли те, кто в 80-90-е годы стоял у истоков Национально-освободительного движения в Грузии, чтобы выразить свой протест по поводу проведенных в стране парламентских выборов и потребовать назначения новых.

У них в руках плакаты, где написано их главное требование: "Мы начинаем бессрочную голодовку! Требуем назначения досрочных парламентских выборов!", а так же флаги первой грузинской республики.

Акция оппозиции против итогов выборов у здания парламента. 01.11.2020
© Sputnik / STRINGER
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Акции проходят по всему городу – активисты партии "Единое национальное движение" проводят автомобильные шествия и призывают граждан прийти на масштабную акцию протеста, которая состоится в воскресенье.

Оппозиция, отказавшаяся признавать итоги парламентских выборов, уже несколько дней проводит локальные акции в различных точках Тбилиси и других городах, готовясь к большой акции в столице в воскресенье.

В правящей партии "Грузинская мечта" действия оппозиции считают намеренно деструктивными, направленными на дестабилизацию в стране, и заявляют, что выборы были справедливыми и свободными, что подтверждают международные наблюдательные миссии.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (686)


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