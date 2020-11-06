Поездки, зарплаты и автосервис: сколько тратит администрация президента Грузии?

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Расходы президентской администрации в деталях изучила неправительственная организация "Детектор растрат": по ее данным, с апреля по сентябрь 2020 года внутренние командировки Саломе Зурабишвили по стране обошлись бюджету в 21 364 лари, говорится в сообщении НПО.

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В эти данные не входит период с января по март, когда на внутренние визиты президента было потрачено 15 232 лари, а на зарубежные поездки – 236 312 лари.

"Вместо расходов за второй квартал 2019 года на сайте администрации президента опубликован какой-то другой документ и по данным за оставшиеся три квартала на визиты президента было потрачено 1,35 миллиона долларов", – говорится в сообщении НПО.

Помимо командировок, значительная часть расходов администрации была использована на автосервис. В прошлом году администрация президента Грузии потратила на эти цели 173 848 лари. Из них расход топлива составил 125 407 лари и 58 441 лари было потрачено на ремонт автотранспортных средств.

По данным на 2019 год, на балансе администрации президента числится 39 автомобилей, что по сравнению с данными 2018 года на семь машин меньше.

Нужно отметить и то, что по сравнению с 2018 годом расходы на топливо снижены приблизительно на 130 тысяч лари, что частично может быть обусловлено снижением количества автомобилей.

По данным первых восьми месяцев 2020 года администрация президента потратила больше трех миллионов лари, из них большая часть ушла на зарплаты сотрудников.

"По грубым расчетам, содержание президента ежемесячно нам обходится больше полмиллиона", – отмечено в информации НПО.

"Детектор растрат" – это неправительственная организация, которая основана "Центром мониторинга управления". Главная цель этой организации – мониторинг средств ведомств, финансируемых из бюджета.

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 ноября в размере 3,4000 GEL/$1.