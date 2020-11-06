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Акция протеста в здании прокуратуры Грузии

Наручники для председателя ЦИК: лейбористы провели акцию у прокуратуры Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (686)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201106/249944982/Naruchniki-dlya-predsedatelya-TsIK-leyboristy-proveli-aktsiyu-u-prokuratury-Gruzii.html

Участники акции подали в Генеральную прокуратуру петицию с требованием привлечь к уголовной ответственности виновных в фальсификации выборов 31 октября

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Лейбористская партия явилась к Генеральной прокуратуре Грузии с радикальным требованием - привлечь к уголовной ответственности председателя Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

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Представители оппозиционной партии считают, что результаты парламентских выборов были сфальсифицированы и все виновные, в первую очередь ЦИК, должны ответь за это.

Лаша Чхартишвили. Акция протеста в здании прокуратуры Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Лаша Чхартишвили. Акция протеста в здании прокуратуры Грузии

"В Грузии не было выборов. Это был массовый криминальный акт, организованный преступной группировкой против волеизъявления грузинского народа. На Тамар Жвания и ее рабов должны быть надеты наручники", - заявил инициатор и организатор акции-перфоманса Лаша Чхартишвили.

Предвыборная агитация. Колонна сторонников оппозиционной партии Европейская Грузия с флагами
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Активисты "Нацдвижения" на машинах заполнили улицы Тбилиси

В пятницу столицу Грузии вновь охватили протесты - активисты партии "Единое национальное движение" проводят автомобильные шествия и призывают граждан прийти на масштабную акцию протеста, которая состоится в воскресение.

Тем временем, перед зданием парламента соратники первого президента страны Звиада Гамсахурдия, ветераны Национально-освободительного движения объявили голодовку с требованием назначения досрочных парламентских выборов.

Оппозиция, отказавшаяся признавать итоги парламентских выборов, уже несколько дней проводит локальные акции в различных точках Тбилиси и других городах Грузии, готовясь к большой акции в столице в воскресенье.

В правящей партии "Грузинская мечта" действия оппозиции считают намеренно деструктивными, направленными на дестабилизацию в стране, и заявляют, что выборы были справедливыми и свободными, что подтверждают международные наблюдательные миссии.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (686)


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