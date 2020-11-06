У экс-министра обороны подтвердился коронавирус

Лидер оппозиционной партии с сожалением отмечает, что ему придется пропустить акцию, которая намечена партиями, недовольными итогами выборов

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. У лидера партии "Победившая Грузии" Ираклия Окруашвили, которому 6 ноября исполнилось 47 лет, подтвердился коронавирус, об этом он написал в соцсети Facebook.

Окруашвили пишет, что из-за инфицирования он не сможет присутствовать на митинге, запланированном оппозицией на 8 ноября, хотя отмечает, что обязательно присоединится к акциям протеста в ближайшие дни.

"Я интересно справил 47-й год (по подсчетам ЦИК 57-й). Вообще я не люблю свой день рождения, не отмечать и не говорить о нем. Пост пишу с другой целью. Где только я "не праздновал" день рождения: на митинге, в аэропорту, в лесу, в тюрьме и так далее. Жизнь всегда награждала меня интересным подарком. В этом году я думал, какой подарок мне готовит судьба и получил особенный - положительный ответ лаборатории на коронавирус", – пишет Окруашвили.

По словам Окруашвили, последние два дня он ждал ответа, поэтому не появлялся на митингах и по телевидению, и с сожалением отмечает, что ему придется пропустить акцию 8 ноября.

"Если бы я не был заразным, я бы обязательно пришел. Хотя восьмого только "начинается" и обязательно догоню вас через несколько дней. Без меня не будет баррикад", – пишет Окруашвили и благодарит всех, кто придет на проспект Руставели 8 ноября больше, чем за поздравления.

От коронавируса на сегодняшний день лечатся член "Единого национального движения" Саломе Самадашвили, лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе и кандидат в мажоритарные депутаты от партии "Национальное движение" Каха Окриашвили.

Коронавирусом переболели и депутаты парламента: политический секретарь партии "Наша Грузия – Альянс солидарности" Леван Гогичаишвили и исполнительный секретарь Гедеван Попхадзе, а также член их партии, депутат Сакребуло (горсовета) Тбилиси Джаба Джишкариани.

Поборола коварный вирус и лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, которой некоторое время пришлось пролежать в больнице из-за осложнений от COVID-19.

Коронавирус не обошел стороной и представителей власти – COVID-19 подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария, главы правительственного аппарата Натии Мезвришвили и министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава.

В изоляции находится и министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели. Коронавирус установили у члена его семьи, но у самого министра пока нет симптомов, характерных для COVID-19.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1 500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев.

В Грузии за последние сутки выявили 2 775 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 51 993 случая заражения. Вылечились 37 019 пациентов. Скончался 423.