Мдинарадзе: на одном из участков нашли пропавшие голоса "Грузинской мечты"

Центризбирком в процессе перепроверки данных с мест все же выявил около ста проблемных участков, на которых голоса будут пересчитаны заново

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. После пересчета голосов на 19 избирательных участках не было найдено никаких следов фальсификации и существенных нарушений, заявил на брифинге один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.

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Свидетелями пересчета голосов были члены неправительственных организаций и представители партий, которые, по его словам, не выразили в ходе процесса никаких претензий.

"Более того, как иронично и парадоксально это бы ни звучало в чьем-то представлении, в результате пересчета немного улучшились результаты правящей партии. К примеру, в Батуми был участок, где недосчитались голосов в пользу правящей партии. Если я не ошибаюсь, речь идет о 13 голосах", - заявил Мдинарадзе.

Он сообщил, что на основании жалоб, поступивших в Центральную избирательную комиссию, было выявлено около 100 проблемных избирательных участков, где уточнение результатов посредством протоколов оказалось невозможным. Поэтому, по словам Мдинарадзе, ЦИК принял беспрецедентное решение пересчитать голоса.

Тем временем оппозиция, отказавшаяся признавать итоги парламентских выборов, уже несколько дней проводит локальные акции в различных точках Тбилиси и других городах Грузии, готовясь к большой акции в столице в воскресенье.

Оппозиционные лидеры считают, что результаты парламентских выборов в Грузии фальсифицированы, и требуют их проведения заново.