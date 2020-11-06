Абашидзе и Карасин поговорили по телефону: о чем договорились дипломаты?

В условиях отсутствия прямого авиасообщения между Грузией и Россией возросла нагрузка на наземный грузовой транспорт

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе и официальный представитель РФ Григорий Карасин обсудили по телефону вопрос двустороннего сотрудничества в области международных автомобильных перевозок. О деталях разговора грузинский дипломат рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

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Диалог между Грузией и Россией многие годы поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и регулярных встреч дипломатов двух стран в Праге. После вспышки пандемии коронавируса Абашидзе и Карасин не встречались, однако периодически поддерживают связь по телефону.

Если в Женеве стороны обсуждают политические проблемы, в Праге – в основном, рассматриваются торгово-экономические, транспортные и гуманитарные вопросы.

"В данном случае речь шла о так называемых разрешениях - квотах. В начале года было согласовано определенное количество квот на двусторонние и транзитные перевозки грузов. Потом по обоюдному решению было добавлено определенное количество, и сейчас речь идет о том, чтобы еще помочь нашим компаниям в получении этих разрешений",- рассказал Абашидзе.

По его словам, обычно количество квот согласовывается в начале года. В этом году было согласовано примерно 34 тысячи разрешений.

Из-за того, что между странами приостановлено прямое авиасообщение, вся нагрузка легла на наземный транспорт. В связи с обращением грузинской стороны в октябре 2020 года было дополнительно оформлено две тысячи разрешений для двусторонних и транзитных перевозок грузов, рассказал Абашидзе.

"В условиях, когда нет воздушного сообщения, вся нагрузка легла на наземный грузовой транспорт. Поэтому этот технический вопрос очень важен, и его нужно оперативно решать, мы надеемся, что он будет решен положительно", - отметил дипломат.

По словам Абашидзе, в ходе разговора дипломаты не рассматривали вопрос восстановления воздушного сообщения, которое приостановлено с июля прошлого года.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в ответ на признание Москвой в 2008 году независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые грузинские власти не контролируют с начала 1990-х годов. Посредником между Грузией и Россией является Швейцария.