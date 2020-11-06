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Георгий Гахария во время голосования на парламентских выборах в Грузии

"Соблюдал все правила, но заболел" - Гахария рассказал, как у него протекает COVID-19

photo : Gakharia / FB
Политика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (85)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201106/249951964/Soblyudal-vse-pravila-no-zabolel---Gakhariya-rasskazal-kak-u-nego-protekaet-COVID-19.html

В случае заражения, следует спокойно следовать советам врача, при возможности лечиться дома, а в случае ухудшения - в больнице, советует премьер

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Состояние здоровья премьер-министра Грузии Георгия Гахария, инфицированного коронавирусом, улучшилось, и он продолжает лечение дома, заявил глава правительства в эфире телекомпании "Имеди".

Гахария ушел на самоизоляцию 31 октября, в день выборов. Спустя пару дней стало известно, что тест на коронавирус, взятый у премьера, дал положительный результат.

Ираклий Окруашвили. Грузинская объединенная оппозиция на подписании меморандума
© Sputnik / Alex Shlamov
У экс-министра обороны подтвердился коронавирус

"Состояние здоровья намного лучше, нахожусь дома, лечусь в домашних условиях, полностью выполняю рекомендации семейного врача и стараюсь как можно скорее вернуться к работе", - сказал Гахария.

На вопрос журналиста, почему он не смог защитить себя от вируса, глава правительства ответил, что вирус не признает ни должности, ни политического вкуса.

"Конечно, я старался и соблюдал все правила, рекомендованные эпидемиологами, но, кажется, мне следовало быть внимательнее, и это еще один пример для каждого нашего гражданина, насколько важно неукоснительно соблюдать все правила, установленные эпидемиологами", - сказал премьер.

Гахария отметил, что это единственный правильный путь, чтобы остановить вирус. Он подчеркнул, что и в случае инфицирования также нет ничего страшного. В таком случае, следует спокойно следовать советам врача, при возможности лечиться дома или в ковид-гостинице и лишь в случае ухудшения - в больнице.

Люди в масках идут по проспекту Руставели во время эпидемии коронавируса
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 775

Коронавирус давно добрался до грузинских политиков. На этот момент инфекцией болеют несколько членов правительства, а также ряд оппозиционных лидеров.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Суточное количество инфицированных превышает две тысячи человек, а общее число зараженных превысило 50 тысяч. В стране переполнены больницы, и управлять вирусом Минздраву с каждым днем становится сложнее. Поэтому власти призывают граждан максимально воздержаться от массовых собраний, а также соблюдать меры безопасности и установленные правила.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (85)


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