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Акция протеста у окружной избирательной комиссии в регионе Самегрело в Зугдиди

Премьер Грузии: запрета на проведение акций не будет

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (22)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201106/249952081/Premer-Gruzii-zapreta-na-provedenie-aktsiy-ne-budet.html

То, что происходит сейчас на улицах, важно для демократии, но не должно происходить за счет здоровья граждан, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Правительство Грузии будет вынуждено ввести ряд ограничений из-за роста числа инфицированных коронавирусом, но запрета на проведение акций не ожидается, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в эфире телеканала Imedi.

В Тбилиси и других городах Грузии уже несколько дней проходят акции протеста - оппозиция оспаривает итоги парламентских выборов, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" получает большинство мест в парламенте. 

"Факт, что акции являются источником распространения вируса, и это не наша оценка, а оценка эпидемиологов. И мы видим, как это переходит в цифры роста инфицирования. Мы будем вынуждены принять определенные меры, но не в части свободы выражения, а продолжим введение точечных ограничений, чтобы снизить мобильность", - сказал Гахария.

Георгий Гахария во время голосования на парламентских выборах в Грузии
photo : Gakharia / FB
Мы готовы к переговорам с оппозицией - премьер-министр Грузии

По его словам, правительство понимает важность для демократии того, что происходит сейчас на улицах, но этого не должно происходить за счет здоровья граждан.

"К сожалению, в ряде случаев, в головах отдельных деструктивных политиков эти акции видятся как инструмент распространения вируса для углубления экономического кризиса. Для нас красные линии – это здоровье граждан, наша экономика, наша полиция, наша армии. Там, где будет посягательство на государство, или вопрос коснется разрушения государства, или здоровья наших граждан, тут государство не отступит. Мы будем эффективными и быстрыми, чтобы пресечь такие случаи. Но хочу подчеркнуть, это не коснется свободы выражения", - сказал Гахария.

При этом он отметил, что свобода выражения не исключает соблюдения правил.

"Для этого есть свое соответствующее время, место, правило и все то, чтобы относится с осторожностью друг к другу и к нашим гражданам", - отметил он.

Лидер партии Альянс патриотов Ирма Инашвили
© Sputnik / Alex Shlamov
"Альянс патриотов Грузии" отменил акцию в Кутаиси из-за возможных провокаций

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. По предварительным данным Центризбиркома, правящая партия "Грузинская мечта", получив 48,23% голосов, займет большинство мест в парламенте Грузии. Оппозиционные партии заявили, что выборы были фальсифицированы и отказались от мандатов.  В воскресенье оппозиция намерена провести масштабные акции протеста в Тбилиси и Батуми и потребовать проведения досрочных выборов.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (22)


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