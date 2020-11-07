Оппозиция продолжает проводить мелкие акции протеста в Грузии – не обошлось без инцидентов

В преддверии большой акции протеста, которая намечена на воскресенье, оппозиционные партии проводят агитационные митинги в Тбилиси и в регионах

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Сразу несколько акций протеста прошли в Тбилиси и в регионах в рамках подготовки оппозиции к большому митингу в воскресенье и протеста против фальсификации выборов.

Самая напряженная ситуация была в Батуми, где на территории рынка Хопа на представителей оппозиционной партии напали неизвестные. В результате инцидента пострадали несколько их представителей. Пострадавшие обвиняют во всем сторонников правящей партии "Грузинской мечты". Полиция уже возбудила уголовное дело и ведет опросы.

Прошла акция и у здания ЦИК Грузии в Тбилиси, где собрались сторонники партии "Грузинский марш". Они также как и вся оппозиция утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы.

А пока "Грузинский марш" стоял у ЦИК, другие члены оппозиции провели агитационные митинги в Тбилиси и в регионах.

Уже в воскресенье более 20 оппозиционных партий соберутся на два широкомасштабных митинга в Тбилиси и в Батуми.

Они опротестовывают результаты парламентских выборов, согласно которым правящая партия по предварительным данным получает большинство в парламенте Грузии и право самостоятельно формировать правительство.