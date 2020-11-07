20:37 07 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9892
  • 100 RUB4.3379
  • USD3.3613
Поиск
Оппозиция протестует у окружной избирательной комиссии в Кутаиси 05.11.2020

Оппозиция продолжает проводить мелкие акции протеста в Грузии – не обошлось без инцидентов

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (27)
92 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/05/249938950.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201107/249956865/Oppozitsiya-provodit-melkie-aktsii-protesta-v-Gruzii--ne-oboshlos-bez-intsidentov.html

В преддверии большой акции протеста, которая намечена на воскресенье, оппозиционные партии проводят агитационные митинги в Тбилиси и в регионах

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Сразу несколько акций протеста прошли в Тбилиси и в регионах в рамках подготовки оппозиции к большому митингу в воскресенье и протеста против фальсификации выборов.

Акция сторонников объединенной оппозиции против итогов выборов
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
О чем пишут грузинские газеты: когда завершатся акции протеста

Самая напряженная ситуация была в Батуми, где на территории рынка Хопа на представителей оппозиционной партии напали неизвестные. В результате инцидента пострадали несколько их представителей. Пострадавшие обвиняют во всем сторонников правящей партии "Грузинской мечты". Полиция уже возбудила уголовное дело и ведет опросы.

Прошла акция и у здания ЦИК Грузии в Тбилиси, где собрались сторонники партии "Грузинский марш". Они также как и вся оппозиция утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы.

А пока "Грузинский марш" стоял у ЦИК, другие члены оппозиции провели агитационные митинги в Тбилиси и в регионах.

Уже в воскресенье более 20 оппозиционных партий соберутся на два широкомасштабных митинга в Тбилиси и в Батуми.

Они опротестовывают результаты парламентских выборов, согласно которым правящая партия по предварительным данным получает большинство в парламенте Грузии и право самостоятельно формировать правительство.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (27)
Теги:
Грузия, Акции протеста


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста после выборов в Портленде
В США вспыхнули протесты после выборов - фото
Постоянные учения в странах Балтии мешают местным жителям - видео
Постоянные учения в странах Балтии мешают местным жителям - видео
Президентские выборы в США – 2020 в реальном времени
Выборы президента США – результаты голосования в реальном времени
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться