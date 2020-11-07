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Акция оппозиции против итогов выборов у здания парламента. 01.11.2020

Грузинская оппозиция расценила новые ограничения против COVID-19 как борьбу с протестами

© Sputnik / STRINGER
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201107/249956910/Gruzinskaya-oppozitsiya-rastsenila-novye-ogranicheniya-protiv-COVID-19-kak-borbu-s-protestami.html

Между тем, в правящей партии пояснили, что ограничения специально вводятся с 9 ноября, а не раньше, чтобы избежать претензий со стороны оппозиции

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Лидеры оппозиционных партий расценили введение в ряде городов Грузии новых ограничений из-за распространения коронавируса как борьбу против митингов и желание остановить волну протеста.

Сотрудники полиции раздают на улице маски прохожим во время эпидемии коронавируса
photo : Patrol Police of Georgia / FB
В семи городах Грузии вводятся ограничения на передвижение по ночам - подробности

Ранее правительство Грузии приняло решение с 9 ноября ограничить передвижение граждан в семи больших городах страны в ночное время – с 22:00 до 05:00. За день до запрета, на 8 ноября, у оппозиции запланировано две масштабные акции протеста в Тбилиси и Батуми.

"Правительство Грузии решило при помощи комендантского часа снизить число людей на акциях и вместо того, чтобы рассматривать жалобы по поводу сфальсифицированных выборов и удовлетворить их, а также принять наше предложение о новых выборах, она ввела комендантский час", – сказала представитель партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.

А вот лидер "Единой Грузии" Нино Бурджанадзе прямо обвинила власти в препятствовании митингам.

"Понятно, что это вводится специально для того, чтобы оппозиция не смогла мобилизовать людей для долгосрочных акций", – сказала Бурджанадзе.

Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" пояснили, что ограничения специально вводятся с 9 ноября, чтобы избежать претензий оппозиции.

Шествие лидеров и сторонников оппозиции по улице Пекина с призывом придти на митинг 8 ноября
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Вице-премьер Грузии: проведению акций протеста никто не мешает

"Власти выбрали специально 9 ноября, чтобы дать им (оппозиции – ред.) провести акции протеста и не дать возможности сказать, что их политические права ограничиваются", – сказал представитель правящей партии Бека Давитулиани.

На сегодняшний день ежедневное число инфицированных в сутки приблизилось к отметке 3 тысячи.

При этом из 14 612 инфицированных на сегодняшний день 4 670 проходят лечение в клиниках, 2 599 – ковид-гостиницах, а 7 343 – лечатся дома.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (27)
Теги:
Грузия, Акции протеста, Коронавирус COVID-2019


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