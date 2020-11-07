Посольство США и делегация ЕС выступили с заявлением по выборам в Грузии

Миссии призывают политические партии продолжать рассматривать утверждения о нарушениях на выборах, используя правовые средства в рамках демократических процессов

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Посольство США и представительство Евросоюза в Грузии предложили свою помощь в признании легитимности парламентских выборов в Грузии.

После парламентских выборов в Грузии начался новый политический кризис. Оппозиция не признала итоги выборов, согласно которым правящая сила Грузии получила парламентское большинство, и отказалась входить в парламент. Лидеры оппозиции считают, что итоги сфальсифицированы и требуют назначения новых выборов. Как обоснование своих претензий, они представляют отказ в рассмотрении жалоб в окружных комиссиях и судах.

"Для исправления обоснованных нарушений на выборах необходим надежный и всеобъемлющий правовой процесс, чтобы обеспечить уважение воли избирателей, укрепить доверие общества к избирательному процессу и признание обществом легитимности результатов выборов. Мы готовы по мере необходимости внести свой вклад в достижение этих целей", – говорится в заявлении диппредставительств.

Также миссии призывают политические партии продолжать рассматривать утверждения о нарушениях на выборах, используя правовые средства в рамках демократических процессов, которые Грузия выстраивала за последние 20 лет.

"Грузии нужен парламент, способный сыграть свою роль в решении неотложных проблем, связанных с экономической нестабильностью, пандемией и региональной напряженностью, а также провести дополнительные реформы для улучшения демократических, правовых и избирательных процессов в стране в будущем. Все политические стороны должны срочно взять на себя ответственность за обеспечение такого исхода", – говорится в заявлении.

При этом они обратились к участникам масштабных митингов оппозиции.

"Призываем тех граждан Грузии, которые планируют реализовать свое право на собрания 8 ноября, сделать это мирно и с соблюдением мер предосторожности, связанных с COVID-19, и призываем власти Грузии помочь в создании такой среды", – говорится в заявлении.

Оппозиция 8 октября запланировала две масштабные акции протеста в Тбилиси и Батуми, на которых планирует озвучить свой план действий и дальнейшие требования.