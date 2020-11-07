Оппозиция продолжает протестовать у окружных комиссий – эпицентром стал Зугдиди

В отличии от Тбилиси, акция в Зугдиди прошла спокойно – после протеста оппозиционеры разошлись, пообещав присоединиться к митингам в Тбилиси и Батуми

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Представители оппозиции продолжают проводить акции протеста против фальсификации выборов у зданий окружных комиссий, на этот раз эпицентром стал город Зугдиди в регионе Самегрело - Земо Сванети, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. По предварительным результатам в Зугдиди не смог одержать победу ни один из кандидатов, и там состоится второй тур выборов.

Несколько десятков человек собрались у здания окружной комиссии с традиционным лозунгом "Воры голосов" и "Фальсификаторы". Они обклеили территорию у здания комиссии стикерами.

© Sputnik / STRINGER Акция протеста у окружной избирательной комиссии в регионе Самегрело в Зугдиди

В отличии от Тбилиси, акция в Зугдиди прошла спокойно. После протеста оппозиционеры разошлись, пообещав присоединиться к митингам в Тбилиси и Батуми.