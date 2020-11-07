23:55 07 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9892
  • 100 RUB4.3379
  • USD3.3613
Поиск
Зугдиди - акция протеста оппозиции у окружной избирательной комиссии вечером 7 ноября 2020

Оппозиция продолжает протестовать у окружных комиссий – эпицентром стал Зугдиди

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (29)
21110
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/07/249957864.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201107/249959112/Oppozitsiya-prodolzhaet-protestovat-u-okruzhnykh-komissiy--epitsentrom-stal-Zugdidi.html

В отличии от Тбилиси, акция в Зугдиди прошла спокойно – после протеста оппозиционеры разошлись, пообещав присоединиться к митингам в Тбилиси и Батуми

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Представители оппозиции продолжают проводить акции протеста против фальсификации выборов у зданий окружных комиссий, на этот раз эпицентром стал город Зугдиди в регионе Самегрело - Земо Сванети, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. По предварительным результатам в Зугдиди не смог одержать победу ни один из кандидатов, и там состоится второй тур выборов.

Несколько десятков человек собрались у здания окружной комиссии с традиционным лозунгом "Воры голосов" и "Фальсификаторы". Они обклеили территорию у здания комиссии стикерами.

Акция протеста у окружной избирательной комиссии в регионе Самегрело в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
Акция протеста у окружной избирательной комиссии в регионе Самегрело в Зугдиди

В отличии от Тбилиси, акция в Зугдиди прошла спокойно. После протеста оппозиционеры разошлись, пообещав присоединиться к митингам в Тбилиси и Батуми.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (29)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы, Акции протеста, Зугдиди


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках и очках идут по улице
Эпидемия коронавируса: жизнь в масках в Тбилиси - фото
Постоянные учения в странах Балтии мешают местным жителям - видео
Постоянные учения в странах Балтии мешают местным жителям - видео
Президентские выборы в США – 2020 в реальном времени
Выборы президента США – результаты голосования в реальном времени
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться