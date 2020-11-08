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ЦИК Грузии

ЦИК Грузии отчитался по жалобам в день выборов

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (690)
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Sputnik Грузия
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По данным ЦИК, жалобы в день выборов в основном касались процедурных вопросов, а жалобы в последующие дни – результатов участковых комиссий и законности итоговых протоколов

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В окружные комиссии Грузии в день выборов и после поступило 1,8 тысячи жалоб, говорится в сообщении на сайте ЦИК Грузии.

Выборы в Грузии прошли 31 октября. В этот день жители страны выбирали депутатов парламента Грузии. Параллельно прошли выборы в Верховный совет Аджарии и представителей органов местной власти.

ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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По данным ЦИК, жалобы в день выборов в основном касались процедурных вопросов, а жалобы в последующие дни – результатов участковых комиссий и законности итоговых протоколов.

"Надо отметить, что большинство жалоб были представлены в окружные комиссии с нарушением процедур", – говорится в сообщении ЦИК.

При этом в Центральной избирательной комиссии отмечают, что из всех итоговых протоколов члены комиссии оспорили только четыре.

Коснулся ЦИК и конкретной статистики этих выборов. По его данным, на сегодняшний день недействительными были признаны 3,27% бюллетеней по пропорциональным парламентским выборам и 4,15% - по мажоритарным.

За этот период уже пересчитаны данные с 19 участков и в большинстве случаев результаты остались неизменными. При этом признание недействительным мажоритарного голосования на участке 46 в округе Мцхета изменило результаты выборов, и в этом округе пройдет второй тур.

მამუკა მდინარაძე
photo: Mamuka Mdinaradze / FB
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Также во время пересмотра результатов были упразднены данные мажоритарного голосования при помощи переносных урн на девяти участках.

Между тем, несмотря на уверения ЦИК Грузии, оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными, а действия окружных комиссий незаконными. Жалобы уже рассмотрели суды первой инстанции и оставили их без удовлетворения.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (690)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы, ЦИК Грузии


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