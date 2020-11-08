ЦИК Грузии отчитался по жалобам в день выборов

По данным ЦИК, жалобы в день выборов в основном касались процедурных вопросов, а жалобы в последующие дни – результатов участковых комиссий и законности итоговых протоколов

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В окружные комиссии Грузии в день выборов и после поступило 1,8 тысячи жалоб, говорится в сообщении на сайте ЦИК Грузии.

Выборы в Грузии прошли 31 октября. В этот день жители страны выбирали депутатов парламента Грузии. Параллельно прошли выборы в Верховный совет Аджарии и представителей органов местной власти.

По данным ЦИК, жалобы в день выборов в основном касались процедурных вопросов, а жалобы в последующие дни – результатов участковых комиссий и законности итоговых протоколов.

"Надо отметить, что большинство жалоб были представлены в окружные комиссии с нарушением процедур", – говорится в сообщении ЦИК.

При этом в Центральной избирательной комиссии отмечают, что из всех итоговых протоколов члены комиссии оспорили только четыре.

Коснулся ЦИК и конкретной статистики этих выборов. По его данным, на сегодняшний день недействительными были признаны 3,27% бюллетеней по пропорциональным парламентским выборам и 4,15% - по мажоритарным.

За этот период уже пересчитаны данные с 19 участков и в большинстве случаев результаты остались неизменными. При этом признание недействительным мажоритарного голосования на участке 46 в округе Мцхета изменило результаты выборов, и в этом округе пройдет второй тур.

Также во время пересмотра результатов были упразднены данные мажоритарного голосования при помощи переносных урн на девяти участках.

Между тем, несмотря на уверения ЦИК Грузии, оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными, а действия окружных комиссий незаконными. Жалобы уже рассмотрели суды первой инстанции и оставили их без удовлетворения.