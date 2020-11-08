Первые лица Грузии поздравили Джо Байдена с избранием президентом США

Президент и премьер-министр Грузии выразили надежду на углубление сотрудничества между двумя странами во всех областях партнерства

ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, не дожидаясь официальных итогов голосования. Свое поздравление глава правительства, находящийся в самоизоляции из-за инфицирования коронавирусом, написал на официальной странице в Twitter.

On behalf of the people of 🇬🇪 congratulations to the President-elect @JoeBiden, a longtime friend of Georgia and Vice-President-elect @KamalaHarris. We look forward to continue further strengthening the US-Georgia Strategic partnership. — Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) November 7, 2020

​"От имени грузинского народа я поздравляю новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки и давнего друга Грузии Джо Байдена и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис с их победой. Мы надеемся на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между США и Грузией", - сказал Георгий Гахария.

Многие СМИ объявили Байдена президентом на основе своих прогнозов. Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.

С победой Байдена в Twitter поздравила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

My congratulations @JoeBiden! #Georgia, the #Caucasus region, and the world need a free, strong and democratic America.



I look forward to working with you to make the cooperation and the bonds between our two nations stronger and deeper. 🇬🇪🤝🇺🇸 — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 7, 2020

​"Грузии, кавказскому региону и миру нужна свободная, сильная и демократическая Америка. Я с нетерпением ожидаю сотрудничества с вами для дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества и связей между нашими двумя странами", - написала Саломе Зурабишвили.

Кроме того, Саломе Зурабишвили персонально поздравила Камалу Харрис как первую женщину вице-президента в истории США и пожелала ей успехов.

Избрание 46-м президентом США Джо Байдена связывает с развитием стратегического партнерства и глава МИД Грузии Давид Залкалиани: "Мы надеемся на совместную работу с будущей администрацией для углубления нашего сотрудничества во всех областях стратегического партнерства", - написал Давид Залкалиани в Twitter.

I join PM in congratulating President- elect @JoeBiden and Vice-President-elect @KamalaHarris. We look forward to working with incoming administration to deepen our cooperation in all areas of strategic partnership 🇬🇪🇺🇸 https://t.co/h8H7c2Efhy — David Zalkaliani (@DZalkaliani) November 7, 2020

​Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

Трамп утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.