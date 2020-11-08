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Джо Байден кандидат в президенты США

Первые лица Грузии поздравили Джо Байдена с избранием президентом США

© AFP / DREW ANGERER
Политика
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Sputnik Грузия
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Президент и премьер-министр Грузии выразили надежду на углубление сотрудничества между двумя странами во всех областях партнерства

ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, не дожидаясь официальных итогов голосования. Свое поздравление глава правительства, находящийся в самоизоляции из-за инфицирования коронавирусом, написал на официальной странице в Twitter.

​"От имени грузинского народа я поздравляю новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки и давнего друга Грузии Джо Байдена и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис с их победой. Мы надеемся на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между США и Грузией", - сказал Георгий Гахария.

  • Многие СМИ объявили Байдена президентом на основе своих прогнозов. Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.

С победой Байдена в Twitter поздравила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

​"Грузии, кавказскому региону и миру нужна свободная, сильная и демократическая Америка. Я с нетерпением ожидаю сотрудничества с вами для дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества и связей между нашими двумя странами", - написала Саломе Зурабишвили.

Кроме того, Саломе Зурабишвили персонально поздравила Камалу Харрис как первую женщину вице-президента в истории США и пожелала ей успехов.

Избрание 46-м президентом США Джо Байдена связывает с развитием стратегического партнерства и глава МИД Грузии Давид Залкалиани: "Мы надеемся на совместную работу с будущей администрацией для углубления нашего сотрудничества во всех областях стратегического партнерства", - написал Давид Залкалиани в Twitter.

​Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

Трамп утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.



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