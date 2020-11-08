В Тбилиси начинается митинг оппозиции, протестующей против фальсификации выборов

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сторонники более 20 оппозиционных партий собрались на два митинга в Тбилиси и в Батуми.
В столице митинг традиционно проходит на площади перед парламентом Грузии. На проспекте Руставели перекрыто автомобильное движение, а перед зданием законодательного органа развернута сцена, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты. На воскресенье в Тбилиси планируется масштабная акция протеста объединенной оппозиции с требованием новых выборов.
В Батуми сцена установлена недалеко от здания правительства. До начала акции около часа, людей пока немного, на улицах города группы активистов скандируют "Выходи", призывая идти на акцию. Моросит дождь.
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В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.Участники, в основном, в масках - организаторы обещают, что будут тщательно за этим следить и сформировали мобильные группы для контроля ситуации.