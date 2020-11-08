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Акция протеста у здания парламента Грузии 8 ноября 2020

В Тбилиси начинается митинг оппозиции, протестующей против фальсификации выборов

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (32)
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Оппозиционные партии вывели на площади Тбилиси и Батуми тысячи людей с требованием пересмотреть итоги прошедших выборов

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сторонники более 20 оппозиционных партий собрались на два митинга в Тбилиси и в Батуми.

В столице митинг традиционно проходит на площади перед парламентом Грузии. На проспекте Руставели перекрыто автомобильное движение, а перед зданием законодательного органа развернута сцена, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Музей фальсификаций. Акция протеста у здания парламента Грузии 8 ноября 2020
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Музей фальсификаций. Акция протеста у здания парламента Грузии 8 ноября 2020

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты. На воскресенье в Тбилиси планируется масштабная акция протеста объединенной оппозиции с  требованием новых выборов. 

Акция протеста у здания парламента Грузии 8 ноября 2020
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция протеста у здания парламента Грузии 8 ноября 2020

В Батуми сцена установлена недалеко от здания правительства. До начала акции около часа, людей пока немного, на улицах города группы активистов скандируют "Выходи", призывая идти на акцию. Моросит дождь.

Sputnik Грузия ведет прямую трансляцию о том, что происходит на улицах >>

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.

Участники, в основном, в масках - организаторы обещают, что будут тщательно за этим следить и сформировали мобильные группы для контроля ситуации.

 

 

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (32)


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