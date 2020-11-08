В Тбилиси начинается митинг оппозиции, протестующей против фальсификации выборов

Оппозиционные партии вывели на площади Тбилиси и Батуми тысячи людей с требованием пересмотреть итоги прошедших выборов

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сторонники более 20 оппозиционных партий собрались на два митинга в Тбилиси и в Батуми.

В столице митинг традиционно проходит на площади перед парламентом Грузии. На проспекте Руставели перекрыто автомобильное движение, а перед зданием законодательного органа развернута сцена, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Музей фальсификаций. Акция протеста у здания парламента Грузии 8 ноября 2020

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты. На воскресенье в Тбилиси планируется масштабная акция протеста объединенной оппозиции с требованием новых выборов.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Акция протеста у здания парламента Грузии 8 ноября 2020

В Батуми сцена установлена недалеко от здания правительства. До начала акции около часа, людей пока немного, на улицах города группы активистов скандируют "Выходи", призывая идти на акцию. Моросит дождь.

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В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.

Участники, в основном, в масках - организаторы обещают, что будут тщательно за этим следить и сформировали мобильные группы для контроля ситуации.