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Ника Мелия. Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии

Ультиматум оппозиции - глава ЦИК должна уйти в отставку до 20:00

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (32)
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Оппозиция пока не конкретизирует, что произойдет, если условие не будет выполнено, но вечером обещает огласить новый план

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Один из лидеров Единого Нацдвижения Ника Мелия дал время до 20.00 для ухода в отставку Тамар Жвания с поста главы Центральной избирательной комиссии, которую оппозиция обвиняет в фальсификации выборов, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.

Акция протеста у здания парламента Грузии 8 ноября 2020
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Тбилиси начинается митинг оппозиции, протестующей против фальсификации выборов

В Тбилиси на проспекте Руставели проходит многотысячный митинг сторонников 20 оппозиционных партий с требованием отменить итоги прошедших 31 ноября парламентских выборов, которые протестующие считают сфальсифицированными. В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.

"Я обращаюсь к Бидзине Иванишвили: до восьми вечера отправить фальсификатора Жвания в отставку, после чего мы, представители оппозиции, от имени народа готовы встретиться с ним для переговоров о назначении новых выборов", - заявил Мелия.

Что произойдет после 20.00, если Жвания не уйдет в отставку, оппозиционер не конкретизировал, отметив лишь, что вечером будет оглашен новый план оппозиции.

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В правящей партии уже прокомментировали ультиматум оппозиции.

"Мы не воспринимаем это всерьез. Я надеюсь, что очень скоро они осознают абсурдность своих позиций и поймут, что окажутся в политическом тупике, и я надеюсь, что они вернутся к режиму выборов, а чуть позже к парламентской жизни", - заявил представитель "Грузинской мечты" Георгий Кахиани.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (32)


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