Оппозиция в Батуми намерена перейти к неповиновению

Участники митинга требуют, чтобы правительство объявило о досрочных выборах и отставке главы ЦИК до 20:00 воскресенья

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Если к восьми часам у нас не будет ответа, мы обратимся к неповиновению, мы не будем подчиняться этому правительству, заявил представитель партии "Единое национальное движение" Джелал Кикава на митинге оппозиции в Батуми.

Сторонники оппозиции параллельно проводят многотысячные митинги в Тбилиси и Батуми. На акции в Тбилиси был озвучен ультиматум, согласно которому правительство должно объявить о досрочных выборах и отставке главы ЦИК до 20:00 воскресенья.

"Если к восьми часам у нас не будет ответа, мы перейдем к неповиновению, мы не будем подчиняться этому правительству. Мы выходим за рамки конституционного пространства и заявляем о неповиновении", - сказал Джелал Кикава.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты.

Sputnik Грузия ведет прямую трансляцию о том, что происходит на улицах >>

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.