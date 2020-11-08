21:18 08 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9892
  • 100 RUB4.3379
  • USD3.3613
Поиск
LIVE:
Батуми - крупная акция протеста оппозиции 8 ноября 2020 против итогов парламентских выборов

Оппозиция в Батуми намерена перейти к неповиновению

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (35)
47231
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/08/249967576.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201108/249966208/Oppozitsiya-v-Gruzii-namerena-pereyti-k-nepovinoveniyu.html

Участники митинга требуют, чтобы правительство объявило о досрочных выборах и отставке главы ЦИК до 20:00 воскресенья

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Если к восьми часам у нас не будет ответа, мы обратимся к неповиновению, мы не будем подчиняться этому правительству, заявил представитель партии "Единое национальное движение" Джелал Кикава на митинге оппозиции в Батуми.

Сторонники оппозиции параллельно проводят многотысячные митинги в Тбилиси и Батуми. На акции в Тбилиси был озвучен ультиматум, согласно которому правительство должно объявить о досрочных выборах и отставке главы ЦИК до 20:00 воскресенья.

Ника Мелия. Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Ультиматум оппозиции Грузии - глава ЦИК должна уйти в отставку до 20:00

"Если к восьми часам у нас не будет ответа, мы перейдем к неповиновению, мы не будем подчиняться этому правительству. Мы выходим за рамки конституционного пространства и заявляем о неповиновении", - сказал Джелал Кикава.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты.

Sputnik Грузия ведет прямую трансляцию о том, что происходит на улицах >>

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (35)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках и очках идут по улице
Эпидемия коронавируса: жизнь в масках в Тбилиси - фото
СПУТНИК_LIVE: Ты супер! 08.11.2020
Прямая трансляция - в эфире последний полуфинал проекта "Ты супер!"
Президентские выборы в США – 2020 в реальном времени
Выборы президента США – результаты голосования в реальном времени
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться