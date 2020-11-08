ЦИК подсчитал процент недействительных бюллетеней на выборах 31 октября

ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. По предварительным данным на 8 ноября, средний процент недействительных бюллетеней на парламентских выборах 2020 года по пропорциональному списку составляет 3,28%, а на мажоритарных выборах - 4,14%, говорится в заявлении ЦИК.

Центральная избирательная комиссия подготовила статистику недействительных бюллетеней по выборам, проведенным в Грузии с 2002 года по настоящее время.

"На основании информации, обработанной ЦИК, очевидно, что количество недействительных бюллетеней, зарегистрированных на парламентских выборах, существенно не отличается от среднего количества недействительных бюллетеней на всех других выборах, например, по сравнению с теми же данными 2016 года в пропорциональной системе меньше на 0,15%, а в выборах, проведенных по мажоритарной системе, – больше на 0,03%", - говорится в заявлении ЦИК.

Окончательные данные будут опубликованы после официального подведения итогов парламентских выборов в Грузии.

Также Центральная избирательная комиссия обращает внимание на тот факт, что в этом году в день выборов избирателям были выданы два бюллетеня для участия в парламентских выборах как по мажоритарной, так и по пропорциональной избирательной системе, там где проходили выборы в горсовет избиратели получили по три бюллетеня, а в Аджарии и вовсе четыре.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы фальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты.

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В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.