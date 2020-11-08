Омбудсмен Грузии призывает власти и оппозицию немедленно начать переговоры

Недостатки, выявленные на выборах 31 октября 2020 года, привели к политическому кризису в стране, считает Народный защитник

ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария выступила с заявлением о необходимости урегулирования политического кризиса в Грузии путем переговоров между властью и оппозицией.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты.

"По оценке народного защитника Грузии как конституционного органа, контролирующего защиту права голоса в стране, в результате инцидентов с применением насилия на выборах 31 октября 2020 года, использования административных ресурсов, контроля воли избирателей в день выборов, нападений на наблюдателей и представителей СМИ процесс подсчета голосов и подведения итогов отличался особенными проблемами", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что, к сожалению, избирательные комиссии не отреагировали должным образом на существенные нарушения итоговых протоколов в процессе рассмотрения жалоб, что усилило недоверие и общественный протест в отношении избирательного процесса.

"Ситуация усугубляется тяжелой эпидемиологической ситуацией в Грузии из-за глобальной пандемии и экономического кризиса. Поэтому важно вести переговоры с участием всех избирательных субъектов для согласования общего правового и политического решения. Необходимо найти способы максимально прозрачно подсчитать результаты спорных избирательных участков и обеспечить справедливое проведение второго тура", - говорится в заявлении Ломджария.

По словам омбудсмена, необходимо своевременно найти и согласовать соответствующий формат переговоров при участии стратегических партнеров Грузии, а также НПО и независимых наблюдателей.

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В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.