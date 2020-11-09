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Ситуация у здания ЦИК Грузии 8 ноября 2020 года. Полицейский спецназ и водометы

Ситуация у ЦИК Грузии остается напряженной: полиция использует водометы

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (68)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201109/249972225/Situatsiya-u-TsIK-Gruzii-ostaetsya-napryazhennoy-politsiya-ispolzuet-vodomety.html

На акции в Тбилиси был озвучен ультиматум, согласно которому правительство должно объявить о досрочных выборах и отставке главы ЦИК

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Ситуация у здания Центральной избирательной комиссии остается напряженной – полиция вновь применила водометы, в ответ в нее летят камни, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Ситуация у здания Центризбиркома вечером крайне накалилась – полиция применила водометы. Группа протестующих кидает камни в полицейских, выстроившихся во дворе, полиция в ответ обливает собравшихся водой.

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Участники акции снесли часть проволочного ограждения. Прозвучало полицейское предупреждение.

Ситуация у здания ЦИК 8 ноября 2020. Полицейский спецназ в касках и со щитами и водомет
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Три водомета поливают протестующих перекрестно, они пытаются снова приблизиться к кордону полиции. Несколько человек унесли на руках. Некоторые пытаются укрыться за машинами и мусорными баками. 

Сторонники оппозиции параллельно проводят многотысячные митинги в Тбилиси и Батуми. На акции в Тбилиси был озвучен ультиматум, согласно которому правительство должно объявить о досрочных выборах и отставке главы ЦИК. В настоящее время митингующие в Тбилиси с проспекта Руставели переместились к зданию ЦИК, а в Батуми разбили палатки у задания правительства Аджарии.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты.

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В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (68)


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