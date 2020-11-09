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Ситуация у здания ЦИК Грузии. Полицейский спецназ против демонстрантов 8 ноября 2020 года

Акция у ЦИК завершается - она возобновится в понедельник на проспекте Руставели

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (68)
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Один из лидеров протеста заявил, что ситуация должна разрядиться, чтобы процесс вернулся в безопасное русло

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Оппозиция объявила о прекращении акции возле Центризбиркома, чтобы не пострадали люди. Лидеры призвали участников отходить и освободить периметр, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Лидер Нацдвижения Ника Мелия объявил новый сбор сторонников оппозиции в понедельник, в 18:00 на проспекте Руставели. "Завтра вся нация, а не оппозиция, будет бороться против узурпатора", – сказал Мелия.

Батуми - крупная акция протеста оппозиции 8 ноября 2020 против итогов парламентских выборов
© Sputnik / Seyran Baroyan
Омбудсмен Грузии призывает власти и оппозицию немедленно начать переговоры

"Мы хотим, чтобы никто не пострадал. Посмотрите, куда продвинулся спецназ, они бьют людей и задерживают. Мы хотим, чтобы ситуация разрядилась и процесс вернулся в безопасное русло", – сказал Алеко Элисашвили, лидер движения "Граждане".

При этом он заявил, что запрет на передвижение, введенный властями из-за коронавируса с 9 ноября, глупый и оппозиция не будет его соблюдать. 

Участники акции постепенно отходят от территории Центризбиркома. Горят костры. Лидеры оппозиции обходят все группы и просят расходиться. 

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются получать депутатские мандаты.

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В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (68)


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