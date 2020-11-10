Партия "Лело" собирается опротестовывать новые ограничения в Конституционном суде

Оппозиция считает, что решение об ограничении передвижения граждан в ночное время является неконституционным, а учрежденная правительством санкция - нелегитимна

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" подает иск в Конституционный суд в связи с ограничениями на передвижение людей в крупных городах страны, заявил представитель партии Торнике Арткмеладзе.

С понедельника в крупных городах Грузии вводятся новые ограничения>>

По решению координационного совета Грузии по борьбе с коронавирусом, с 9 ноября в стране было задействовано ограничение на передвижение для пешеходов и автомобилей с 22:00 до 5:00 по тбилисскому времени.

Акт неповиновения по этому поводу выразили представители оппозиции и гражданские активисты. В ночь на 10 ноября они провели акцию протеста перед зданием парламента в центре Тбилиси и перед зданием дома правительства в Батуми. Участникам митинга были выписаны штрафы в размере 2 тысяч лари (около 600 долларов).

Представители "Лело" считают, что решение об ограничении передвижения граждан в ночное время является неконституционным, а учрежденная правительством санкция - нелегитимна.

"Конституция напрямую определяет, что во время эпидемии право на собрания и перемещения людей может быть ограничено в случае введения чрезвычайного положения и на основании декрета, выданного президентом", - заявил Арткмеладзе на брифинге во вторник.

По его словам, на этом основании правительство не имеет права ограничивать право людей на перемещение, собрание или манифестацию.

"Мы обращаемся к Конституционному суду, чтобы как можно скорее было назначено заседание и был рассмотрен вопрос того, должна ли быть приостановлена данная регуляция", - подчеркнул Арткмеладзе.

Оппозиция продолжает проводить акции протеста. Масштабный митинг на этот раз запланирован на субботу, 14 ноября.

Тем временем, в стране с каждым днем растет количество заражений коронавирусом. В Грузии за последние сутки выявили 2 970 новых случаев, из них большая часть зафиксирована в Тбилиси.