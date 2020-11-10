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Выборы в местные органы власти

Выборы 2020: ЦИК Грузии отчитался по пересчету голосов

© Sputnik / Levan Avlabreli
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (26)
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Sputnik Грузия
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В общей сложности, на основании жалоб, ЦИК Грузии пересчитал голоса более 24 тысяч избирателей

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, на сегодняшний день пересчитаны результаты парламентских выборов на 39 избирательных участках, в большинстве из них данные остались без изменений, а некоторые уточнены, что уже отражено в решении избирательных комиссий.

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В день выборов 31 октября, а также в последующие дни в окружные избирательные комиссии (ОИК) поступило до двух тысяч жалоб: 1272 заявки поступили от избирательных субъектов, а 564 - от организаций-наблюдателей.

Жалобы, относящиеся ко дню голосования, в основном касались процедурных вопросов, тогда как жалобы, поступившие после дня выборов, были связаны с законностью результатов голосования и действительностью итоговых протоколов голосования.

В ЦИК отмечают, что большинство жалоб было подано в окружные избирательные комиссии с нарушением юридических процедур. В этой связи без рассмотрения осталась 901 жалоба, поданная избирательными субъектами, и 126 жалоб, поданных местными организациями-наблюдателями.

"Например, нередки случаи, когда лицо, уполномоченное подавать жалобу от имени партии, требовало аннулирования итогового протокола и результатов окружных комиссий. Были также случаи, когда жалобы с такими запросами подавались наблюдателями, когда они не имели полномочий подавать жалобу от имени организаций-наблюдателей",- говорится в сообщении ЦИК.

Всего в процессе подсчета голосов было затронуто около 24 500 избирателей и соответствующее количество голосов.

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На сегодняшний день часть жалоб рассматривается в апелляционном суде, и ЦИК предоставит обновленную информацию по мере ее поступления.

Выборы в Грузии прошли 31 октября. По предварительным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" смогла удержать власть в третий раз, получив 76 из 150 депутатских мандатов.

Оппозиционные партии, прошедшие в парламент, одна за другой отказались от мандатов в парламенте нового созыва. В Тбилиси и других городах страны начались акции протеста.

В правящей партии считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя их в попытках дестабилизации и в искусственном накале ситуации.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (26)


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