Гахария поговорил по телефону с Алиевым и Пашиняном

Премьер выразил надежду на сохранение положительной динамики в процессе реализации соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Урегулирование "карабахского конфликта" будет способствовать миру и стабильности на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в беседе с главами государств Южного Кавказа.

9 ноября президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации Путиным подписано заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября 2020 года. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, во вторник состоялся телефонный разговор Гахария с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В ходе разговора премьера Грузии с главами соседних стран стороны отметили важность достижения полноценного соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией и выразили надежду на сохранение положительной динамики в процессе его реализации.

Гахария выразил надежду, что начало мирного процесса будет способствовать установлению мира и стабильности в Южнокавказском регионе.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы дальнейшего диалога между противоборствующими сторонами.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжались до сих пор.

Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.