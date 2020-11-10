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Вахтанг Маисая
© Sputnik / Alex Shlamov

Маисая: политический кризис может перерасти в политическую нестабильность

Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (26)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201110/249994732/Maisaya-politicheskiy-krizis-mozhet-pererasti-v-politicheskuyu-nestabilnost.html

Политолог Вахтанг Маисая считает, что переговоры между оппозицией и властями - единственный выход из сложившегося политического кризиса

Политика
Маисая: политический кризис может перерасти в политическую нестабильность

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Недовольная результатами голосования оппозиция обвинила власти в фальсификации выборов, заявила об отказе от мандатов и потребовала проведения повторных выборов.

"Естественно, все имеют конституционное право высказывать свое мнение и проводить протестные мероприятия. Я думаю, протест продолжится, потому что, к сожалению, правящая партия не идет ни на какие компромиссы. А это чревато перерастанием в политическую нестабильность. То, что сейчас в Грузии политический кризис, это однозначно", - заявил Маисая Sputnik Грузия.

Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По его словам, переговоры между оппозицией и властями - единственный выход из сложившегося политического кризиса.

С требованием проведения повторных выборов в стране периодически проходят акции протеста на разных локациях. Самый масштабный митинг прошел 8 ноября в центре Тбилиси, а затем у Центризбиркома с требованием отставки ЦИК в полном составе. Для разгона протестующих полиция применила водометы и перцовый спрей. Есть пострадавшие и задержанные.

На очередной митинг сторонники оппозиции собрались накануне в Тбилиси, к требованиям новых выборов и отставки главы Центризбиркома добавился протест против действий полиции.

Следующая акция протеста намечена на 14 ноября.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (26)


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