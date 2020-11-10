Маисая: политический кризис может перерасти в политическую нестабильность

Политолог Вахтанг Маисая считает, что переговоры между оппозицией и властями - единственный выход из сложившегося политического кризиса

Политика Маисая: политический кризис может перерасти в политическую нестабильность

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Недовольная результатами голосования оппозиция обвинила власти в фальсификации выборов, заявила об отказе от мандатов и потребовала проведения повторных выборов.

"Естественно, все имеют конституционное право высказывать свое мнение и проводить протестные мероприятия. Я думаю, протест продолжится, потому что, к сожалению, правящая партия не идет ни на какие компромиссы. А это чревато перерастанием в политическую нестабильность. То, что сейчас в Грузии политический кризис, это однозначно", - заявил Маисая Sputnik Грузия.

По его словам, переговоры между оппозицией и властями - единственный выход из сложившегося политического кризиса.

С требованием проведения повторных выборов в стране периодически проходят акции протеста на разных локациях. Самый масштабный митинг прошел 8 ноября в центре Тбилиси, а затем у Центризбиркома с требованием отставки ЦИК в полном составе. Для разгона протестующих полиция применила водометы и перцовый спрей. Есть пострадавшие и задержанные.

На очередной митинг сторонники оппозиции собрались накануне в Тбилиси, к требованиям новых выборов и отставки главы Центризбиркома добавился протест против действий полиции.

Следующая акция протеста намечена на 14 ноября.