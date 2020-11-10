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Госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео прибудет в Грузию 17-18 ноября

© photo: AFP 2020 / JACQUELYN MARTIN
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201110/249995231/Gossekretar-SShA-Mayk-Pompeo-pribudet-v-Gruziyu-17-18-noyabrya.html

Во вторник вечером неожиданно для всех в Грузии стало известно о скором визите в страну госсекретаря США

ТБИЛИСИ, 10 ноя - Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео прибудет в Грузию с визитом 17-18 ноября, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии на странице в соцсети Facebook.

В рамках визита Помпео встретится с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

В рамках визита запланировано рассмотрение вопросов Хартии стратегического партнерства между Грузией и США и перспектива развития сотрудничества в сферах обороны, безопасности, торговли, экономики, демократии, образования, культурного обмена и контактов между народами.

Также во время визита стороны рассмотрят безопасность Грузии и региона и сотрудничество между странами для укрепления региональной и международной безопасности.

Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. Наиболее активными они стали в начале 2000-х. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.



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