"С нетерпением жду" – Гахария о визите Помпео в Грузию

В Грузии готовятся к серьезным переговорам с госсекретарем США, который прибывает в Тбилиси в сложное в политическом отношении для страны и региона время

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Ситуацию в регионе и военное сотрудничество Грузии с США в военной сфере премьер Гахария назвал главными темами предстоящего визита в Тбилиси госсекретаря Майка Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео прибудет в Грузию 17-18 ноября>>

Помпео посетит Грузию в начале будущей недели, об этом стало известно накануне.

"С нетерпением ожидаю прибытия государственного секретаря Соединенных Штатов в Грузию. Его визит укрепит стратегическое партнерство США и Грузии, находящееся на высочайшей отметке за все времена. В рамках визита мы обсудим существующую в регионе геополитическую обстановку и наше сотрудничество в сферах обороны и безопасности», – написал премьер-министр Грузии Георгий Гахария в соцсетях.

Looking forward to the upcoming visit of @SecPompeo to 🇬🇪. This visit is reiteration of all time high status of🇬🇪🇺🇸strategic partnership. In the framework of the visit we will discuss the geopolitical situation in the region as well as our coop in defense & security. — Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) November 10, 2020

​Визит госсекретаря пройдет на фоне политического кризиса в Грузии – оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и требует нового голосования, в стране вторую неделю проходят акции протеста. Американская дипмиссия и европейские дипломаты призывают стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками между сторонами.

По региональной проблематике предположительно темой обсуждения станет ситуация в Карабахе, куда с 10 ноября Россия начала ввод своих миротворцев.

По информации МИД Грузии, визит запланирован на 17-18 ноября. Помпео встретится с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II.

Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Давид Бакрадзе заявил, что посольство уже давно работает с американской стороной для организации визита госсекретаря в Грузию.

"Все вопросы, которые определены нашей стратегической хартией, конечно, будут рассмотрены во время визита госсекретаря", – сказал Бакрадзе.

К уже названным темам обсуждения в ходе визита он добавил развитие экономических и торговых отношений, а также обмен мнениями по реформам для дальнейшего развития Грузии.