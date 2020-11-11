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Георгий Гахария

"С нетерпением жду" – Гахария о визите Помпео в Грузию

photo : Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (556)
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В Грузии готовятся к серьезным переговорам с госсекретарем США, который прибывает в Тбилиси в сложное в политическом отношении для страны и региона время

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Ситуацию в регионе и военное сотрудничество Грузии с США в военной сфере премьер Гахария назвал главными темами предстоящего визита в Тбилиси госсекретаря Майка Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео прибудет в Грузию 17-18 ноября>>

Помпео посетит Грузию в начале будущей недели, об этом стало известно накануне.

"С нетерпением ожидаю прибытия государственного секретаря Соединенных Штатов в Грузию. Его визит укрепит стратегическое партнерство США и Грузии, находящееся на высочайшей отметке за все времена. В рамках визита мы обсудим существующую в регионе геополитическую обстановку и наше сотрудничество в сферах обороны и безопасности», – написал премьер-министр Грузии Георгий Гахария в соцсетях.

​Визит госсекретаря пройдет на фоне политического кризиса в Грузии – оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и требует нового голосования, в стране вторую неделю проходят акции протеста. Американская дипмиссия и европейские дипломаты призывают стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками между сторонами.

Нагорный Карабах - Степанакерт
© AP Photo / STRINGER
Нагорный Карабах и новые реалии на Южном Кавказе: взгляд из Грузии

По региональной проблематике предположительно темой обсуждения станет ситуация в Карабахе, куда с 10 ноября Россия начала ввод своих миротворцев.

По информации МИД Грузии, визит запланирован на 17-18 ноября. Помпео встретится с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II.

Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Давид Бакрадзе заявил, что посольство уже давно работает с американской стороной для организации визита госсекретаря в Грузию.

"Все вопросы, которые определены нашей стратегической хартией, конечно, будут рассмотрены во время визита госсекретаря", – сказал Бакрадзе.

К уже названным темам обсуждения в ходе визита он добавил развитие экономических и торговых отношений, а также обмен мнениями по реформам для дальнейшего развития Грузии.

Темы:
Внешняя политика Грузии (556)


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