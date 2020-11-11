Грузия приветствует международную включенность в установление мира в регионе – Залкалиани

Грузия с использованием своих ресурсов готова содействовать дальнейшему диалогу между Арменией и Азербайджаном, заявил глава МИД

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузия приветствует международную включенность и активизацию международных акторов в установление мира и стабильности в регионе, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, еще раз возвращаясь к соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

МИД: Грузия поддерживает диалог между Азербайджаном и Арменией>>

По его словам, участие международного сообщества в этом направлении станет важным фактором в нормализации ситуации в регионе.

"Позиция Грузии по поводу соглашения о прекращении огня очень четко изложена в заявлении МИД. Вчера состоялся телефонный разговор премьер-министра Грузии с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Мы еще раз выразили уверенность, что прекращение огня будет содействовать долгосрочному миру в регионе. Грузия еще раз выразила готовность, с учетом наших ресурсов, со своей стороны максимально способствовать диалогу между сторонами", - заявил Залкалиани.

Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет НК с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в сентябре этого года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации. Предыдущие попытки перемирия между сторонами оказались безуспешны.