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Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани

Грузия приветствует международную включенность в установление мира в регионе – Залкалиани

photo: Davit Zalkaliani / FB
Политика
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (178)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201111/249999234/Gruziya-privetstvuet-mezhdunarodnuyu-vklyuchennost-v-ustanovlenie-mira-v-regione---Zalkaliani.html

Грузия с использованием своих ресурсов готова содействовать дальнейшему диалогу между Арменией и Азербайджаном, заявил глава МИД

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузия приветствует международную включенность и активизацию международных акторов в установление мира и стабильности в регионе, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, еще раз возвращаясь к соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

МИД: Грузия поддерживает диалог между Азербайджаном и Арменией>>

По его словам, участие международного сообщества в этом направлении станет важным фактором в нормализации ситуации в регионе.

"Позиция Грузии по поводу соглашения о прекращении огня очень четко изложена в заявлении МИД. Вчера состоялся телефонный разговор премьер-министра Грузии с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Мы еще раз выразили уверенность, что прекращение огня будет содействовать долгосрочному миру в регионе. Грузия еще раз выразила готовность, с учетом наших ресурсов, со своей стороны максимально способствовать диалогу между сторонами", - заявил Залкалиани.
Нагорный Карабах - Степанакерт
© AP Photo / STRINGER
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Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет НК с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в сентябре этого года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации. Предыдущие попытки перемирия между сторонами оказались безуспешны.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (178)


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