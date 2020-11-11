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Джелал Кикава, ЕНД, Батуми. Крупная акция протеста оппозиции 8 ноября 2020 против итогов парламентских выборов // Sputnik / Seyran Baroyan

Заседание окружной избирательной комиссии в Батуми проходит на фоне шумной акции

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (699)
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Оппозиция ставит под сомнение результаты парламентских выборов и пытается доказать, что они сфальсифицированы

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Процедура составления итоговых протоколов в 79-м избирательном округе Батуми проходит на фоне шумной акции протеста и под свист активистов оппозиции.

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Несколько десятков человек - члены и сторонники разных оппозиционных партий - таким образом протестуют против результатов парламентских выборов.

На сегодняшнем заседании комиссии планируется составить итоговый протокол выборов, который должен быть подписан всеми членами комиссии.

"В Аджарии 25 тысяч недействительных бюллетеней, более 5,6 тысячи бюллетеней потеряно, в 75% протоколов не сходится баланс... Какие еще нужны доказательства, чтобы подтвердилась тотальная фальсификация выборов? Им придется составить итоговый протокол на фоне нашего протеста", - заявил кандидат в мажоритарные депутаты от "Национального движения" Георгий Киртадзе.
Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
ЦИК подсчитал процент недействительных бюллетеней на выборах 31 октября

В окружной комиссии заявляют, что претензии беспочвенны, и, несмотря на недостатки, результаты выборов соответствуют реальности.

"При рассмотрении жалоб мы подсчитали результаты на двух избирательных участках. В обоих случаях имели место только технические ошибки, и баланс получен. Поэтому сегодня мы составим итоговый протокол. Остальные жалобы были отклонены по причине их необоснованности", - заявила председатель окружной избирательной комиссии Циала Шавадзе.

Протест был выражен и на самом заседании комиссии - его демонстративно покинули представители "Национального движения" и "Европейской Грузии".

Возле здания окружной избирательной комиссии мобилизована полиция.

Центральная Избирательная комиссия Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
На выборах в Грузии поступило 269 жалоб - ЦИК

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются получать депутатские мандаты.

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной, справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (699)


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