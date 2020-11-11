Бурджанадзе предлагает встретить Помпео мирной акцией протеста

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе приветствует визит госсекретаря США Майка Помпео в Грузию и предлагает устроить в день его приезда мирную акцию протеста несогласных с результатами выборов 31 октября, об этом Бурджанадзе заявила журналистам.

Помпео в Грузии встретят акциями протеста? Планы оппозиции и ответ МИД>>

Ранее с аналогичным предложением выступил экс-президент Грузии, лидер оппозиционного "Единого Нацдвижения" Михаил Саакашвили. С ним не согласился другой оппозиционный лидер Георгий Вашадзе. В МИД Грузии назвали подобные заявления несерьезными.

"Думаю, что в день его приезда необходимо провести акцию, в которой примет участие много людей. Конечно, акция должна быть не шумной, а тихой, где грузинский народ покажет свою волю американскому гостю", - сказала Бурджанадзе.

По словам Нино Бурджанадзе, ее не удивило, что Майк Помпео не назначил встречи с лидерами оппозиции, и этому есть веская причина - нехватка времени на подготовку.

"Это вполне естественно. Я удивлюсь, если будет назначена встреча с оппозицией, потому что в такой ситуации, когда между властью и оппозицией кризис, встреча с таким человеком должна быть подготовлена заранее", - сказала политик.

При этом она подчеркнула значимость предстоящего визита.

"Визит второго лица США в нашу страну всегда очень важен, это очень серьезное политическое событие, тем более когда была война на Кавказе и ситуация очень сложная, у нас были выборы и теперь это сложный политический процесс. Я приветствую приезд политика такого ранга в Грузию и надеюсь, что его приезд станет серьезным сигналом для нашего правительства о том, что, несмотря на трудности в мире, Грузия не забыта Западом, и он не забывает, что Грузия должна быть демократической, цивилизованной страной", - отметила Бурджанадзе.

Двухдневный визит госсекретаря США Майка Помпео в Грузию намечен на 17-18 ноября. Анонсированы его встречи с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и с главой МИД Давидом Залкалиани.

Визит госсекретаря будет проходить на фоне политического кризиса в Грузии - оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и требует нового голосования, в стране проходят акции протеста. Американская дипмиссия и европейские дипломаты призывают стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками между сторонами.