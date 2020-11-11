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Саломе Зурабишвили

Президент Грузии приветствует визит госсекретаря США в страну

photo : Salome Zourabichvili / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (169)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201111/250005737/Prezident-Gruzii-privetstvuet-vizit-gossekretarya-SShA-v-stranu.html

В Грузии готовятся к серьезным переговорам с госсекретарем США, который прибывает в Тбилиси в сложное в политическом отношении для страны и региона время

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поприветствовала намечающийся визит в Тбилиси госсекретаря США Майка Помпео, назвав Штаты главным партнером страны.

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Грузию 17-18 ноября. В рамках визита он встретится с премьер-министром Грузии, президентом, министром иностранных дел и католикосом-патриархом всея Грузии.

Госсекретарь США Майк Помпео
© photo: AFP 2020 / JACQUELYN MARTIN
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"Мы приветствуем визит госсекретаря США в Грузию. Важно, чтобы наш главный партнер, Соединенные Штаты, поддерживали демократическое развитие Грузии и установление мира и стабильности в нашем регионе", – написала Зурабишвили в Twitter.

​Визит госсекретаря пройдет на фоне политического кризиса в Грузии – оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и требует нового голосования, в стране вторую неделю проходят акции протеста. Американская дипмиссия и европейские дипломаты призывают стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками между сторонами.

По региональной проблематике предположительно темой обсуждения станет ситуация в Карабахе, куда с 10 ноября Россия начала ввод своих миротворцев.

Майк Помпео посетит Грузию в рамках длительного турне по Франции, Турции, Израилю, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катару.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (169)
Теги:
Майк Помпео, Грузия, США, Саломе Зурабишвили


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