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Политик Григол Вашадзе. Акция протеста оппозиции в городе Кутаиси 6 декабря

"Мы же не дикари" – Вашадзе объяснил необходимость переговоров с "Грузинской мечтой"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (74)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201112/250007679/My-zhe-ne-dikari--Vashadze-obyasnil-neobkhodimost-peregovorov-s-Gruzinskoy-mechtoy.html

По словам председателя "Единого национального движения", он верит, что за 32 года восстановления независимости государства две стороны – власть и оппозиция – научились говорить друг с другом

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Грузинским политикам больше не следует бегать в дипломатические представительства союзных стран и умолять их руководителей помочь договориться властям и оппозиции, заявил председатель "Единого национального движения" Григол Вашадзе в интервью "Ночному курьеру" на телеканале Rustavi 2.

Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Во вторник Вашадзе распространил обращение, в котором призвал политические партии как можно быстрее перенести политический процесс за стол переговоров и заменить улицу трибунами законодательных органов всех уровней.

По его словам, это можно назвать катастрофой, когда политики обращаются за помощью к кому-то еще по причине того, что "мы дикари и не можем разговаривать друг с другом".

"Если мы не вступим в переговоры, мы не сможем понять, будут эти переговоры успешными или неудачными", – сказал Вашадзе.

По его словам, решение на данном этапе следующее: продолжить протесты, чтобы довести до правительства вполне законное возмущение граждан Грузии, но также прибегнуть к политической составляющей – диалогу.

"Какое здесь решение? Туркменизация власти и маргинализация оппозиции? Так мы представляем себе будущее этого государства?" – задался вопросом председатель "Единого нацдвижения".

Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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На вопрос ведущего, что можно будет назвать успешным завершением переговоров, Вашадзе ответил, что это создание правительства, которое на основе национальной консолидации сможет бороться с политическим, экономическим, социальным, демографическим кризисами и пандемией.

"Успешное завершение переговоров будет измеряться созданием правительства и парламента, которые полностью удовлетворят точку зрения возмущенных людей, которые стоят сегодня на улицах ночью в ожидании, когда кто-то услышит их голос. Но у меня нет точного рецепта", – сказал он.

Вашадзе уверен в правильности своего решения, и, если будет нужно, он готов остаться в меньшинстве и противостоять всем. По словам политика, он верит, что за 32 года восстановления независимости государства две стороны научились говорить друг с другом.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (74)
Теги:
Грузинская мечта, Григол Вашадзе


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