"Мы же не дикари" – Вашадзе объяснил необходимость переговоров с "Грузинской мечтой"

По словам председателя "Единого национального движения", он верит, что за 32 года восстановления независимости государства две стороны – власть и оппозиция – научились говорить друг с другом

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Грузинским политикам больше не следует бегать в дипломатические представительства союзных стран и умолять их руководителей помочь договориться властям и оппозиции, заявил председатель "Единого национального движения" Григол Вашадзе в интервью "Ночному курьеру" на телеканале Rustavi 2.

Во вторник Вашадзе распространил обращение, в котором призвал политические партии как можно быстрее перенести политический процесс за стол переговоров и заменить улицу трибунами законодательных органов всех уровней.

По его словам, это можно назвать катастрофой, когда политики обращаются за помощью к кому-то еще по причине того, что "мы дикари и не можем разговаривать друг с другом".

"Если мы не вступим в переговоры, мы не сможем понять, будут эти переговоры успешными или неудачными", – сказал Вашадзе.

По его словам, решение на данном этапе следующее: продолжить протесты, чтобы довести до правительства вполне законное возмущение граждан Грузии, но также прибегнуть к политической составляющей – диалогу.

"Какое здесь решение? Туркменизация власти и маргинализация оппозиции? Так мы представляем себе будущее этого государства?" – задался вопросом председатель "Единого нацдвижения".

На вопрос ведущего, что можно будет назвать успешным завершением переговоров, Вашадзе ответил, что это создание правительства, которое на основе национальной консолидации сможет бороться с политическим, экономическим, социальным, демографическим кризисами и пандемией.

"Успешное завершение переговоров будет измеряться созданием правительства и парламента, которые полностью удовлетворят точку зрения возмущенных людей, которые стоят сегодня на улицах ночью в ожидании, когда кто-то услышит их голос. Но у меня нет точного рецепта", – сказал он.

Вашадзе уверен в правильности своего решения, и, если будет нужно, он готов остаться в меньшинстве и противостоять всем. По словам политика, он верит, что за 32 года восстановления независимости государства две стороны научились говорить друг с другом.