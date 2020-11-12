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Предвыборная реклама. Баннер правящей партии Грузинская мечта на автобусе

Мэр Хашури подал в отставку

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201112/250008497/Mer-Khashuri-podal-v-otstavku.html

Георгий Гураспашвили, как он сам говорит, покидает должность мэра по субъективным причинам, но остается членом "Грузинской мечты"

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Мэр Хашури (регион Шида Картли) Георгий Гураспашвили покидает занимаемую должность, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в Facebook.

На сайте также публикуется заявление Гураспашвили, в котором он разъясняет причину своего ухода.

"По субъективным обстоятельствам я покидаю должность мэра Хашури, поскольку считаю, что на данном этапе жизни, это самый правильный и своевременный шаг. Тут же хочу воспользоваться случаем и в первую очередь поблагодарить своих избирателей за оказанное мне доверие, также моим сотрудникам, вместе с которыми я осуществил не один важный проект для нашего города. Они уже без меня продолжат заботиться о развитии нашего города", - заявил Гураспашвили.

Гураспашвили вместе с тем подчеркнул, что несмотря на отставку, остается членом "Грузинской мечты". Он выразил уверенность, что "Грузинская мечта" одержит убедительную победу во втором туре и именно данная партия будет правящей силой в течение последующих четырех лет.

Гураспашвили занимал должность мэра Хашури с 2017 года.



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