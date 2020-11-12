"Наши ресурсы не безграничны" – Гахария об эпидситуации в стране

Правительство намерено и дальше следовать стратегии адаптации с коронавирусом и точечных ограничений, но от локдауна пока воздерживается

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Ресурсы системы здравоохранения как в плане оснащения, так и человеческого фактора, не безграничны, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария перед началом заседания правительства, оценивая эпидситцуацию в стране.

Грузия следует стратегии адаптации с вирусом и точечных ограничений, отметил глава правительства. По его словам, несмотря на глобальное ухудшение ситуации, оказалось, что вся сила второй волны коронавируса была недооценена.

"Сегодня мы видим, что в Европе количество локдаунов растет, также, как и количество инфицированных. Даже странам с налаженной экономикой и сильной системой здравоохранения сложно справиться с подобным массовым инфицированием. Мы следуем стратегии адаптации и точечных ограничений. Конечно, мы продолжим действовать так и дальше, однако каждый наш гражданин должен понимать, что система здравоохранения, как в плане оснащения, так и в плане человеческих ресурсов не безгранична", - заявил Гахария.

Глава правительства отметил, что сервисы здравоохранения в первую очередь должны быть доступны для тех, кому это нужно больше всего.

© Sputnik / Konstantin Ivanov COVID-19 в Грузии

С начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у более 66,5 тысячи человек. Скончались 566.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре. Последний суточный показатель инфицирования составил 3 120.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Действуют и другие ограничения, в том числе обязательное ношение масок не только в помещениях, но и на улице.