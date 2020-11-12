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Георгий Гахария на брифинге

"Наши ресурсы не безграничны" – Гахария об эпидситуации в стране

photo : Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (135)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201112/250008869/Nashi-resursy-ne-bezgranichny---Gakhariya-ob-epidsituatsii-v-strane.html

Правительство намерено и дальше следовать стратегии адаптации с коронавирусом и точечных ограничений, но от локдауна пока воздерживается

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Ресурсы системы здравоохранения как в плане оснащения, так и человеческого фактора, не безграничны, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария перед началом заседания правительства, оценивая эпидситцуацию в стране.

Министр сельского хозяйства Леван Давиташвили
© Sputnik / Alexander Imedashvili
У министра сельского хозяйства Грузии выявили коронавирус

Грузия следует стратегии адаптации с вирусом и точечных ограничений, отметил глава правительства. По его словам, несмотря на глобальное ухудшение ситуации, оказалось, что вся сила второй волны коронавируса была недооценена.

"Сегодня мы видим, что в Европе количество локдаунов растет, также, как и количество инфицированных. Даже странам с налаженной экономикой и сильной системой здравоохранения сложно справиться с подобным массовым инфицированием. Мы следуем стратегии адаптации и точечных ограничений. Конечно, мы продолжим действовать так и дальше, однако каждый наш гражданин должен понимать, что система здравоохранения, как в плане оснащения, так и в плане человеческих ресурсов не безгранична", - заявил Гахария.

Глава правительства отметил, что сервисы здравоохранения в первую очередь должны быть доступны для тех, кому это нужно больше всего.

COVID-19 в Грузии
© Sputnik / Konstantin Ivanov
COVID-19 в Грузии

С начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у более 66,5 тысячи человек. Скончались 566.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре. Последний суточный показатель инфицирования составил 3 120.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Действуют и другие ограничения, в том числе обязательное ношение масок не только в помещениях, но и на улице.

 

 

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (135)


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