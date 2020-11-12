"Дрова – не преступление": молодежь устроила акцию-перфоманс у здания МВД Грузии

Протестующие призывали правоохранителей арестовать их, если проносить дрова на акцию - это преступление

ТБИЛИСИ, 12 ноя - Sputnik. Представители молодежных организаций в Грузии устроили акцию-перфоманс у здания МВД в Тбилиси под лозунгом "Дрова – не преступление".

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Несколько десятков человек организовали "живую цепочку" у здания министерства, держа в руках лозунги "Дрова – не преступление", "Всех не поймаете" и принесли к зданию дрова.

Таким образом молодые люди опротестовали арест представителей молодежной организации "Стыдно", которые на акции в минувший понедельник пытались пронести и разжечь дрова, чтобы митингующие могли согреться.

"Мы принесли сюда дрова и призываем полицию задержать и нас, если дрова - преступление", - сказал один из участников акции.

Тбилисский городской суд в среду завершил рассмотрение дел задержанных на акции протеста 10 ноября. Двум из задержанных выписали штрафы, а одного из них отправили в административное заключение на три дня.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и требует нового голосования, в стране проходят акции протеста. Американская дипмиссия и европейские дипломаты призывают стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками между сторонами.