Высший совет юстиции Грузии ответил на обвинения оппозиции

Оппозиция обвинила судебную систему в предвзятости и утверждала, что суд либо вообще не принимал иски по выборам, либо рассматривал их предвзято

ТБИЛИСИ, 12 ноя - Sputnik. Высший совет юстиции Грузии опроверг информацию о том, что общие суды якобы не удовлетворили 99% исков по пересмотру результатов парламентских выборов 2020 года.

По выборам в Грузии в окружные избирательные комиссии поступило 450 жалоб>>

Оппозиция считает результаты парламентских выборов в Грузии сфальсифицированными и указывает на множество несоответствий в протоколах. По их словам, жалобы, которые поступили в суд в связи с нарушениями, не рассматриваются должным образом или вообще не принимаются.

Для наглядности, что дела обстоят не так, Высший совет юстиции публикует статистические данные, которые доказывают, что эти заявления не соответствуют действительности и вводят общественность в заблуждение.

Как говорится в заявлении Высшего совета юстиции, в общие суды Грузии было подано 96 исков. Из них в 60 случаях требовали признать недействительными результаты голосования на различных избирательных участках или пересчета голосов.

"Суд удовлетворил более 16% исков, в результате чего были пересчитаны голоса на 17 избирательных участках, а на одном избирательном участке результаты голосования признаны недействительными", - говорится в заявлении.

Что касается остальной часть исков, то есть более 37%, то они касались в основном законности не рассмотрения жалоб, поданных в окружные избирательные комиссии неполномочными лицами. Совет юстиции разъясняет, что поскольку подтвердился факт представления жалоб неполномочными лицами, этим была исключена возможность рассмотрения и оценки судом их содержательной части.

"Призываем всех заинтересованных в результатах выборов сторон распространять по поводу рассмотрения избирательных споров лишь ту информацию, которая основывается на реальных данных о движении дел в судах", - отмечено в заявлении Высшего совета юстиции.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, но они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются получать депутатские мандаты.

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной, справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.