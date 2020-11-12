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Здание главной прокуратуры Грузии

Сотрудника ЦИК Грузии, подавшего в отставку, могут обвинить в подкупе

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (701)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201112/250012083/Sotrudnika-TsIK-Gruzii-podavshego-v-otstavku-mogut-obvinit-v-podkupe.html

Прокуратура уже заинтересовалась обнародованной в СМИ аудиозаписью, в которой прослеживаются признаки уголовного преступления, и установит ее аутентичность

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. На подавшего недавно в отставку якобы из-за фальсификации парламентских выборов члена Центральной избирательной комиссии Вано Бурдули может быть заведено уголовное дело по обвинению в подкупе.

Территория у здания ЦИК Грузии утром 9 ноября 2020 года. Сотрудники полиции дежурят у входа
© Sputnik / Alex Shlamov
ЦИК Грузии заявил, что готов к "обсудить все" ради гражданского согласия

В частности, портал "Квира" обнародовал аудиозапись разговора предположительно Бурдули с сотрудницей ЦИК, которая может стать основанием для начала расследования. 

На записи, аутентичность которой пока не подтверждена, слышно, как некий мужчина предлагает сотруднице юридического департамента отдела по связям с судами ЦИК Хатии Персашвили определенную сумму в обмен на увольнение и дискредитирующее комиссию заявление в СМИ. Как сообщает агентство, запись им эксклюзивно предоставило третье лицо.

Прокуратура уже заинтересовалась этой аудиозаписью, и, как сообщили Первому каналу в ведомстве, делу будет дан ход.

Информационный портал "Квира" также отмечает, что Вано Бурдули является близким другом члена "Единого национального движения", экс-министра обороны Грузии Дмитрия Шашкина.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (701)


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